Parece un error, pero esta televisión 4K de LG que pertenece a la nueva gama no cuesta ni 260 euros
La televisión buena, bonita y barata que buscas podría ser esta LG que tiene un tamaño ideal para cualquier rincón del hogar
Actualmente, no hace falta dejarse la cartera en una televisión de miles de euros para ver contenido con una gran calidad, al contrario, hay televisiones muy baratas que nos ofrecen una excelente relación calidad-precio. En este apartado entra esta LG 43UA75006LA, un modelo de nueva gama que ya de por sí era muy atractivo, pero que con el descuento que tiene en estos momentos se ha convertido en un auténtico chollo.
Esta televisión de LG es una de las mejores opciones económicas que puedes encontrar hoy, ya que su precio ha caído en picado hasta los 259 euros en Amazon gracias a un descuento total de 180, olvidándonos así de su precio recomendado de 439 euros. De todas formas, si prefieres una alternativa de compra, en MediaMarkt está al mismo precio, mientras que en PcComponentes se está vendiendo por unos 299 euros.
Compra la televisión LG 43UA75006LA de 2025 a precio mínimo
La LG 43UA75006LA es una televisión inteligente de nueva gama que encaja en todo tipo de entornos, tanto por su elegante diseño como por su tamaño, ya que la protagonista es una pantalla de 43 pulgadas con una resolución UHD 4K, además de que nos ofrece una retroiluminación Direct LED, una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz y, para rematar, compatibilidad con HDR10 Pro, HDR10 y HLG con el fin de mejorar el contraste como el brillo al reproducir contenido en las principales plataformas de streaming o jugar en nuestra consola de nueva generación.
Por si esto no fuese suficiente, en su interior lleva instalado un procesador 4K α7 Gen8 que marca la diferencia, pues, más allá de asegurarnos un buen rendimiento, también se encarga de hacer ajustes automáticos tanto de imagen como de sonido para asegurarnos siempre la mejor calidad, llegando a escalar contenido de menor resolución a 4K. Igualmente, el modo filmmaker nos permite ver películas o series sin ajustes para apreciar cada detalle tal y como tenía pensado el director.
Y si entramos en más detalle al hablar sobre su sonido, este modelo incorpora dos altavoces que llegan a alcanzar una potencia RMS de 20 W como la mayoría de televisores que tienen la misma diagonal. La gran diferencia es que estos soportan el formato de audio Dolby Digital Plus que nos proporciona un sonido de alta definición y, al mismo tiempo, es compatible con una tecnología AI Sound Pro propia de la marca, la cual analiza el contenido que estamos viendo para hacer cambios que mejoran la experiencia. De todas formas, siempre existe la posibilidad de hacerse con una barra de sonido para sentir las mismas sensaciones que en una sala de cine.
A todo esto debemos sumarle que LG sigue apostando por usar un software propio, y por eso mismo llega funcionando bajo un sistema operativo webOS 25 que se caracteriza por brindarnos una interfaz muy intuitiva, una respuesta fluida a cada acción y actualizaciones durante al menos 5 años para seguir disfrutando de las últimas novedades.
No podemos olvidarnos de que incluye un novedoso mando de control Magic Remote con puntero inalámbrico para facilitar todavía más el desplazamiento entre aplicaciones. Asimismo, es posible controlarla por voz y dispone de un apartado de conectividad muy variado, destacando sobre todo que viene con Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, tres puertos HDMI 2.0, un USB-A, un puerto LAN Ethernet y salida óptica digital de audio. En resumen, una smart TV equilibrada, moderna y versátil, ideal para quienes quieren disfrutar del contenido en 4K sin gastar de más.
