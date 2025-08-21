Si buscas la mejor cámara en un móvil, tienes que ver este Xiaomi con cámaras Leica (y de oferta)

Cambiar de móvil supone mucho más que cambiar de dispositivo. Supone decidir qué queremos tener cada día en la mano. Y es que nuestro smartphone se ha convertido en medio de comunicación, cámara, agenda, herramienta de trabajo... Por eso es normal que cada vez exigimos más. Queremos potencia, buenas fotos y autonomía suficiente. Y, por qué no decirlo, queremos que todo eso llegue sin pagar cifras imposibles.

Así que, en busca de la mejor relación calidad-precio, me he sumergido en el catálogo de Xiaomi y en las ofertas de la campaña de Vuelta al Cole de AliExpress, en la que tamos encontrando muy buenos chollos que no paramos de compartir contigo. Ahí he encontrado este Xiaomi 14T, un móvil que llamó mi atención desde que salió al mercado y que ahora podemos comprar por 317 euros en su versión más equilibrada. Hemos comprobado en tienda de Xiaomi que esta versión tiene un precio oficial de 649,99 euros así que nos podemos ahorrar 333 euros en su compra.

Es verdad que también está rebajado en MediaMarkt y en El Corte Inglés, pero en ambos casos se queda a 450 euros. En Amazon, por su parte, está disponible por 375 euros que, aun siendo un buen precio, se queda lejos de la oferta que nos propone AliExpress. Además, nos lo envían desde España, con el compromiso de servicio de Miravia y con envío y devolución gratis.

Te ahorras más de 330 euros en el Xiaomi 14T

El Xiaomi pesa exactamente 199 gramos, así que se sitúa por debajo de la barrera psicológica de los 200 y se puede considerar como uno de esos móviles aptos para usar con una mano pero sin renunciar a un buen panel. Su construcción transmite solidez, con los marcos de aluminio y la trasera de cristal, aportando una sensación premium al tacto. Y a esto hay que sumar una resistencia IP68, que significa que el móvil soporta agua y polvo sin problema, un detalle que suele acompañar a los móviles de gama alta.

Protagoniza la parte frontal una pantalla AMOLED Crystal de 6,67 pulgadas capaz de ofrecer una resolución 1,5K. Su tasa de refresco de 144 Hz es muy superior a la media, y nos asegura una experiencia fluida tanto a la hora de navegar como de jugar. El brillo es otro de sus puntos fuertes ya que, al alcanzar los 4000 nits de pico, se coloca entre los mejores del mercado, asegurando una visibilidad perfecta incluso bajo el sol directo.

El gran diferencial del Xiaomi 14T está en su apartado fotográfico. La triple cámara trasera no solo ofrece versatilidad, sino también el toque distintivo de la colaboración con Leica, una de las firmas más prestigiosas en el mundo de la fotografía. Monta una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica para ofrecer una nitidez sobresaliente incluso en escenas nocturnas, con un teleobjetivo de 50 megapíxeles con un zoom óptico 2x, ideal para retratos, y con un ultra gran angular de 12 megapíxeles para tus paisajes o fotos de grupo. La colaboración con Leica cobra protagonismo en sus dos modos fotográficos exclusivos que te puedo asegurar que quedan especialmente bien.

Su rendimiento viene a cargo del MediaTek Dimensity 8300-Ultra, un procesador que eleva un escalón el rendimiento frente a generaciones anteriores. Viene acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno para ofrecer una potencia más que suficiente que te permitirá jugar, editar vídeo o llevar a cabo una multitarea intensiva. Con 5000 mAh de batería nos asegura un día y medio de uso sin tener que cargarlo, incluso manteniendo un nivel de brillo elevado.

Es un móvil que apuesta por lo que importa, por una pantalla fluida y brillante, unas cámaras versátiles y con estabilización, un procesador potente... Y, gracias a esta oferta de AliExpress, lo hace a muy buen precio, permitiéndote disfrutar de una experiencia de gama alta por poco más de 300 euros.

