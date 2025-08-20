Apple rebaja los auriculares que por fin traen cancelación de ruido sin subir de gama

Sigo totalmente inmersa en esta campaña de AliExpress de la que mucho me temo que no dejaré de hablarte hasta que finalice. Pero es que hacía mucho tiempo que no veía precios tan bajos en muchos de los artículos más populares del último año, como el Galaxy S25 o el Garmin Forerunner 165. Así que voy a aprovechar al máximo estas semanas de campaña para que tanto tú como yo ahorremos todo lo que podamos en nuestras próximas compras.

Y entre ellas pueden estar los Apple AirPods 4, unos auriculares que han logrado crear tendencia y que casi se antojan imprescindibles si perteneces al ecosistema iOS. Este modelo, el que tiene cancelación de ruido, tiene un precio oficial de 199 euros, tal y como puedes comprobar en la tienda de Apple. Pero si aplicamos el cupón A4AESBS15 en el momento de hacer nuestra compra, lo podemos conseguir por 135 euros, y eso supone ahorrarnos 65 euros respecto a lo que suelen costar estos auriculares.

Y este no es el único cupón que puedes utilizar en la Vuelta al Cole de AliExpress. En función del importe final de tu cesta, podrás elegir entre todos estos cupones:

A4AESBS100: 100 euros de descuento por compras superiores a 500 euros

A4AESBS60: 60 euros de descuento por compras superiores a 429 euros

A4AESBS55: 55 euros de descuento por compras superiores a 349 euros

A4AESBS45: 45 euros de descuento por compras superiores a 269 euros

A4AESBS35: 35 euros de descuento por compras superiores a 199 euros

A4AESBS25: 25 euros de descuento por compras superiores a 139 euros

A4AESBS15: 15 euros de descuento por compras superiores a 99 euros

A4AESBS10: 10 euros de descuento por compras superiores a 69 euros

A4AESBS05: 5 euros de descuento por compras superiores a 30 euros

A4AESBS03: 3 euros de descuento por compras superiores a 15 euros

A4AESBS02: 2 euros de descuento por compras superiores a 10 euros

Apple AirPods 4: un salto en sonido y comodidad

Quizá no podamos considerar a los AirPods 4 como una auténtica revolución, pero sí es justo decir que presentan un diseño revisado que los hace más compactos y les permite mejorar el ajuste. En este modelo, Apple ha rediseñado la curvatura del auricular y la boquilla, para poder adaptarse mejor a distintos tipos de orejas. Con esto consiguen una mayor comodidad y un sellado más natural, algo clave para la experiencia auditiva.

Uno de los grandes cambios de esta generación está en la incorporación de cancelación activa de ruido, algo que hasta ahora estaba reservado para los modelos Pro. Gracias a los micrófonos externos e internos, y a algoritmos avanzados de procesamiento, los AirPods 4 son capaces de reducir el ruido ambiental de manera efectiva, mejorando la inmersión tanto en la música como en las llamadas.

Apple también ha introducido un modo de sonido adaptativo que ajusta automáticamente el nivel de cancelación en función del entorno. Esto significa que podrás pasar de un entorno ruidoso a uno más silencioso sin necesidad de cambiar manualmente entre modos. Es algo que añade comodidad y naturalidad a la experiencia.

Si hablamos de calidad de audio, los nuevos transductores y el ecualizador adaptativo ofrecen un sonido más equilibrado, con unos graves más profundos y agudos nítidos. La compatibilidad con audio espacial personalizado y seguimiento dinámico de la cabeza también añade una capa de realismo al escuchar contenido compatible.

Este modelo ofrece hasta 6 horas de reproducción continua con una sola carga, que serán 30 horas totales si aprovechamos al máximo la carga del estuche. Realmente representan un punto de inflexión porque, por primera vez, la cancelación de ruido llega a la línea estándar, algo que por este precio era imposible conseguir.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.