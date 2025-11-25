Precio mínimo histórico en Amazon para este altavoz Bose con audio de alta fidelidad

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Entre los muchos altavoces que hay en oferta durante la Semana de Black Friday de Amazon, hoy veremos uno que tiene el equilibrio perfecto entre diseño, potencia, calidad de audio y precio. Se trata del Bose SoundLink Flex (2.ª generación), que lo hemos recomendado anteriormente, pero esta vez es diferente, nunca antes ha estado tan barato, por lo que te recomendamos que le eches un vistazo, puede que te interese.

Tienes la oportunidad de conseguir el Bose SoundLink Flex (2.ª generación) en Amazon por 109 euros, lo que supone un ahorro de 70,95 euros respecto al precio de venta recomendado, que es de 179,95 euros. La calidad de este altavoz está fuera de toda toda duda. De hecho, tiene más de 7.500 valoraciones y una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5. Así que, si al final lo compras, estamos seguros de que no te defraudará.

Un altavoz compacto y potente que tiene un precio muy competitivo

En uno de los laterales de este altavoz hay una hebilla para que enganches un mosquetón Bose

En este altavoz, que es todoterreno, Bose ha integrado la tecnología PositionIQ, que detecta automáticamente la orientación del altavoz. Ya sea que lo coloques de pie sobre una mesa, tumbado sobre una toalla en la playa o colgado boca abajo, ajusta su ecualización para ofrecer el mejor sonido posible. Esto se complementa con la clasificación IP67, lo que quiere decir que el Bose SoundLink Flex (2ª generación) es resistente al agua y al polvo. Además, su carcasa recubierta de silicona lo protege de caídas, golpes e incluso del óxido.

La libertad de movimiento y autonomía es muy importante en un altavoz portátil, y aquí no decepciona. Integra una batería que ofrece hasta 12 horas de autonomía, mientras que su diseño hace que sea ideal para transportarlo. Es más, cuenta con una práctica hebilla que permite engancharlo fácilmente a una mochila. A nivel de conectividad (Bluetooth 5.3), gracias a la tecnología multipunto hace que sea posible emparejarlo con varios dispositivos a la vez.

Además de todo lo que acabamos de mencionar, se puede conectar a más altavoces compatibles para activar el modo estéreo. Esto lo que hace es separar los canales izquierdo y derecho. Por otro lado, el modo fiesta garantiza un sonido mucho más potente e intenso. Como puedes ver, Bose ha pensado en todo.

No hace falta decir que hay muchos altavoces en el mismo rango de precio, pero pocos están a la altura del Bose SoundLink Flex (2ª generación). Así que, si llevas tiempo buscando un altavoz Bluetooth y no te decides, este es una apuesta segura. Aprovecha que tiene un 39 % de descuento y no lo dejes escapar.

