A precio de outlet este patinete eléctrico barato con potencia de 350 W y cerca de 40 km de autonomía

Los patinetes eléctricos son una gran alternativa a cualquier otro medios de transporte, sobre todo si vivimos en una ciudad o pueblo. Una vez los pruebas, es difícil dejar de usarlos (que es justo lo que me pasó la primera vez que alquilé uno durante un viaje). Sea como sea, si buscas desplazarte de manera cómoda mientras ahorras para el coche de tus sueños o quieres gastar menos en gasolina cada mes, el Segway Ninebot D38E tiene una rebaja que lo deja tirado de precio.

Este patinete eléctrico de la marca Segway sale ahora más barato que nunca, ya que tiene un descuento del 31% sobre su precio más habitual que lo deja por apenas unos 233,15 euros en Amazon. Y te aseguro que es una de las mejores opciones que puedes encontrar actualmente, más teniendo en cuenta todo lo que nos ofrece.

Compra el patinete eléctrico Segway Ninebot D38E más barato que nunca

Segway Ninebot D38E Segway

El Segway Ninebot D38E se presenta como un muy buen patinete eléctrico para movernos por la ciudad de una manera mucho más fácil y rápida (a la vez que divertida). Este modelo en cuestión tiene un diseño de doble tubo en forma triangular que da forma a una estructura rígida y estable, la cual soporta un peso máximo de hasta 120 kg. Además, tiene un sistema de plegado en dos pasos que nos permite guardarlo en cualquier rincón, subirlo al coche o por las escaleras sin demasiado esfuerzo.

Cuenta con tracción trasera y un motor brushless que alcanza una potencia máxima de 350 W, lo que llevado a la práctica se traduce en desplazamientos agiles y subidas sin drama, incluso en pendientes de hasta el 20 %. Asimismo, alcanza una velocidad máxima de 25 km/h, que es justo el límite legal en nuestro país, y podemos elegir entre tres modos de conducción (Eco, Dinámico y Sport), cada uno con sus capacidades configuración diferente tanto de aceleración como de frenado para adaptarnos según el entorno o ahorrar batería.

En cuanto a seguridad y comodidad, está equipado con todo lo necesario. Viene con unos neumáticos de 10 pulgadas con cámara de aire que amortiguan baches en todo tipo de terrenos, una luz LED frontal acompañada de reflectores laterales y traseros, un timbre y el doble sistema de freno (con frenado regenerativo en la rueda delantera). No importa si vas por una calle poco iluminada o si necesitas avisar a un peatón despistado, este patinete está preparado para todo.

También incluye en la parte superior del manillar una pantalla LED a color que nos muestra claramente la velocidad, el estado de la batería y modo de conducción. Y en términos de autonomía, lleva instalada una batería de 10.200 mAh que es capaz de proporcionarnos hasta 38 km de distancia de recorrido con una sola carga, que tarda en realizarse aproximadamente unas 6,5 horas. Eso sí, el trayecto total puede variar mucho dependiendo de la velocidad a la que vayamos.

