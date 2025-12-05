Quienes buscaban un reloj bonito, ligero y práctico están apostando por este OnePlus a precio mínimo

Cada mañana suele empezar de la misma manera: bajarte de la cama, estirarte un poco y mirar la muñeca. Ese segundo puede darte una hora exacta o devolverte un pulso, una notificación, el recuerdo de que deberías moverte mal o la buena noticia de que has dormido bien.

El OnePlus Watch 2R no quiere ser solo un reloj bonito, quiere ser el compañero silencioso que te dé información útil durante el día. Con una pantalla nítida, GPS fiable, batería duradera y un diseño tan ligero que casi no notas que lo llevas, este reloj apuesta por la utilidad sin alardes.

Y ahora, con un precio que se desploma hasta los 105 euros, puede ser justo el empujón que necesitabas para que ese gesto tan cotidiano de mirar la muñeca empiece a cambiar tu día. Ten en cuenta que este reloj tiene un precio oficial de 279 euros, el que marca en la web de OnePlus, así que hablamos de ahorrarnos 174 euros en su compra. Una compra que haremos con envío y devolución gratis, para mayor tranquilidad, y que nos envían desde España para poder estrenar este reloj cuanto antes.

OnePlus Watch 2R: el smartwatch que quiere hacerte la vida más fácil por solo 105 euros

Hay algo en la pantalla del Watch 2R que se nota desde el primer vistazo, y es su claridad. Su panel AMOLED de 1,43 pulgadas con una resolución de 466 x 466 píxeles tiene ese punto de nitidez que hace que todo parezca más limpio. Cuando sales a la calle y el sol pega fuerte, no tienes que hacerte sombra con la otra mano porque su brillo llega a los 1000 nits en modo automático, suficiente para que todo se vea bien.

Con su GPS dual las rutas son todavía más precisas OnePlus

El Watch 2R está fabricado en una aleación de aluminio, lo que le da un buen equilibrio entre presencia y ligereza. A primera vista, parece más un reloj que un smartwatch, y además pesa poquísimo. El cuerpo se queda en 37 gramos sin contar con la correa, convirtiéndose en un reloj que puedes llevar todo el día prácticamente sin enterarte. Esa comodidad puede marcar la diferencia entre un reloj que usas dos semanas y uno que no querrás quitarte.

OnePlus sabe que no todo lo que hace un smartwatch necesita potencia máxima. A veces quieres abrir Google Maps o controlar Spotify, y otras solo quieres ver la hora. Ahí entra en juego su sistema dual. Por un lado, tenemos Wear OS 4 para las tareas que necesitan rapidez, precisión y conectividad. Por otro, el sistema de bajo consumo para lo más básico. Esto permite que la experiencia sea fluida cuando lo necesitas y eficiente el resto del tiempo. Además, gracias a su procesador Snapdragon W5 Gen 2, todo se mueve con suavidad.

Mientras otros relojes tienen que cargarse cada noche, este Watch 2R puede ofrecer hasta 100 horas de autonomía en modo inteligente, que se transformarían en 12 días de autonomía en modo ligero. Así que no tendrás que estar permanentemente pendiente de su batería ni temiendo ver un porcentaje.

Incorpora un GPS dual con el que las rutas son más exactas, el posicionamiento más rápido y la señal más estable. Tiene sensores para seguir de cerca tu salud y bienestar, como sensor de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, estrés, sueño... Y más de 100 modos deportivos para darte métricas lo más exactas posible sobre tu actividad física.

A su precio original ya era un buen smartwatch, pero a 105 euros se convierte en una oportunidad. Compite con pulseras de 50-80 euros, pero ofreciendo muchísimo más, y puede cambiar pequeñas cosas de tu día que importan más de lo que parece, como cómo te organizas, cómo te mueves, cómo duermes e incluso cómo respiras.

