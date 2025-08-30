La Smart TV barata que lo tiene todo: calidad de imagen, Dolby Audio y acceso a las principales plataformas de streaming

Amazon no ha esperado al Black Friday y ha vuelto a poner en oferta la Smart TV Hisense 40A4Q, que tiene un 27 % de descuento, reseñas positivas y una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5. Es un televisor que, más allá de tener un precio muy atractivo, también cuenta con una serie de características bastante interesantes, por lo que te recomendamos que le eches un vistazo. Quién sabe, podría ser la Smart TV que buscas y termines comprándola.

Hablemos del precio. Esta Smart TV tiene un PVPR de 259 euros, pero la puedes encontrar en Amazon por tan solo 189 euros. Al estar hablando de 70 euros menos y que pocas veces ha estado tan barata, es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Así que, te recomendamos que la añadas a la cesta antes de que finalice la oferta o se agote, no te arrepentirás. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

Ahorra 70 euros comprando la Hisense 40A4Q en Amazon

Este televisor tiene un panel Full HD (1.920 por 1.080 píxeles) Hisense

El Hisense 40A4Q (modelo 2025) es un televisor que tiene un panel Full HD de 40 pulgadas y un diseño sin marcos que le da un toque moderno. Dicho panel soporta HDR10, mientras que en el apartado de sonido es compatible con Dolby Audio, características que no tienen todos los televisores de su categoría. La calidad de imagen es más que correcta, con colores realistas y buenos ángulos de visión.

Pasamos al sistema operativo, y aquí encontramos VIDAA. No es tan popular como Tizen o webOS, pero tiene un buen soporte a nivel de aplicaciones. De hecho, están las más populares de streaming como Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ YouTube, mitele y muchas más. Por lo tanto, si te haces con este televisor podrás ver cualquier serie. En cuanto a la interfaz de usuario, es realmente intuitiva.

Por último, pero no menos importante, hablaremos de la conectividad. Esta Smart TV tiene x2 entradas de antena, x2 HDMI, x1 salida de audio óptica, x1 USB, x1 Ethernet, x1 ranura CI y Wi-Fi. No es la Smart TV con más puertos, ni mucho menos, pero hay que considerar que cuesta menos de 190 euros.

Como puedes ver, no hace falta gastar mucho dinero para tener un buen televisor Full HD que permita acceder a las principales plataformas de streaming. Si tienes poco espacio, un presupuesto muy ajustado y la resolución te da igual, entonces el Hisense 40A4Q es una apuesta segura.

