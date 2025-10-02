Sonido brutal, ajuste perfecto y batería para rato: estos auriculares soundcore lo tienen todo

Si estás buscando unos auriculares deportivos de alto rendimiento a buen precio, tienes que echar un vistazo a los los soundcore Sport X20, que son perfectos para cualquier aficionado al fitness o el deporte. Además de tener unas características que no te dejarán indiferente, pueden ser tuyos por 34 euros menos de su precio habitual, por lo que estamos hablando de una oferta muy atractiva.

Los soundcore Sport X20 cuestan 99,99 euros cuando no están en oferta, pero en el momento de escribir estas líneas están disponibles en Amazon por 65,99 euros. Cabe mencionar que pocas veces han estado tan baratos, de ahí que sea una oportunidad que no deberías dejar escapar. Más allá del precio, tienen más de 5.300 valoraciones y reseñas muy positivas.

Comodidad y calidad de audio en estos auriculares que están muy bien valorados

Estos auriculares tienen un diseño adaptable soundcore

Ahora que hemos hablado del precio, toca repasar sus características. Lo primero que hace que los soundcore Sport X20 sean tan atractivos es su diseño adaptable y lo cómodos que son. Cuentan con ganchos ajustables para las orejas que se extienden hasta 4 mm y rotan hasta 30 grados, permitiendo un ajuste totalmente personalizado y seguro, algo muy importante a la hora de realizar un entrenamiento intenso. Una vez que encuentras tu posición perfecta, sabes que se mantendrán fijos.

Además de lo que acabamos de mencionar, la potente cancelación de ruido (ANC) de estos auriculares hace que sean ideales para utilizarlos en el gimnasio. Es más, cuentan con ajuste manual y un modo adaptativo que se ajusta a tu entorno. En este aspecto, poco o nada tienen que envidar a otros auriculares más caros.

En cuanto a la calidad de audio, los soundcore Sport X20 no decepcionan. Sus potentes transductores dinámicos de 11 mm incorporan la tecnología BassUp de soundcore, que destaca por ofrecer unos graves más potentes. Por otra parte, también cuentan con Sweat Guard, un sistema cerrado y hermético que, inspirado en la ingeniería submarina, protege de forma integral los componentes internos contra el agua, el sudor y el polvo, garantizando una larga vida útil.

Por último, decir que llevan una batería que permite hasta 12 horas de reproducción con una sola carga, y hasta 48 horas gracias al estuche de carga. Así que, los puedes usar incluso un fin de semana completo sin necesidad de buscar un enchufe. ¡No está nada mal!

Aprovecha esta oferta de Amazon y llévate los soundcore Sport X20 por 65,99 euros. Son de los mejores auriculares deportivos que hay actualmente este rango de precio. A la hora de comprarlos puedes elegir entre tres colores: negro, verde y blanco.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.