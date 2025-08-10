Sony ha conseguido lo imposible: auriculares cómodos, inteligentes y con 30 horas de música

Hay dispositivos que marcan un estándar y no precisamente por el número de funciones sino por cómo hacen que todo funcione mejor. Y en el mundo del sonido en general y de los auriculares inalámbricos en particular, Sony sigue siendo uno de esos fabricantes que no podemos perder de vista. Porque, todo lo que hacen, lo hacen bien.

Por eso tampoco hemos perdido de vista, desde su salida al mercado, estos Sony WH-1000XM5. Se trata de la quinta generación de esta emblemática gama que ha mejorado justo donde más difícil parecía: en la cancelación de ruido, la calidad de sonido y la ergonomía.

Pero la mejor noticia es que hoy podemos comprar estos auriculares rebajados gracias a esta campaña de AliExpress de la que te he estado hablando durante esta última semana. Están disponibles por solo 219,99 euros y eso que, según la web de Sony, este modelo tiene un precio oficial de 299 euros. Nos podemos ahorrar 70 euros en unos de los auriculares más buscados del mercado. Por si te ayuda a hacerte una idea, te diré que en MediaMarkt mantienen su precio oficial, mientras que en Amazon cuestan 268 euros.

Estos Sony WH-1000XM5 lo hacen todo bien

Si conoces el modelo anterior, el XM4, te habrás dado cuenta de que, a simple vista, el cambio es bastante sutil. Pero te puedo decir que es importante al uso. Esta versión recupera el perfil minimalista y elegante que suele tener Sony y lo hace con un peso bastante contenido, de solo 250 gramos. Al tener la diadema acolchada consiguen minimizar la presión incluso ante sesiones de uso prolongadas, y se adaptan a la cabeza sin apretar y ofreciendo un ajuste firme.

En pleno 2025, si estás pensando en cambiar de auriculares, necesitas unos que ofrezcan una buena cancelación de ruido. La de estos Sony es activa, y la lleva a cabo a través de dos procesadores y 8 micrófonos que han sido estratégicamente colocados para capturar el sonido ambiente con una excelente precisión. El sistema es capaz de ajustar en tiempo real el nivel de cancelación en función del entorno, del viento o del movimiento. No es un bloqueo artificial sino un silencio real que cambiará por completo tu manera de enfrentarte al transporte público o a una oficina llena de gente.

A nivel de sonido, Sony apuesta por unos controladores de 30 mm que han sido fabricados en carbono y ofrecen una reproducción más precisa, especialmente en los tonos agudos y en los medios. Como resultado, podremos disfrutar de un sonido rico, amplio y detallado, de unos graves con cuerpo pero controlados, voces nítidas, y una amplia escena sonora en general. Todo ello, afinado con IA para tener en cuenta tanto el entorno como el tipo de música que estés escuchando.

Si estás pensando en hacer llamadas y videollamadas con estos auriculares, te interesará saber que tienen micrófonos multidireccionales que captarán tu voz de forma precisa. Esto significa que tendrás llamadas mucho más claras, incluso en la calle o en días de viento. Y, si lo necesitas, a través de la app Sony Headphones Connect, que está disponible para iOS y Android, podrás acceder a un ecualizador personalizable para conseguir el sonido que estás buscando.

Si crees que me olvidaba de hablar de su batería, estabas equivocado. Los Sony WH-1000XM5 ofrecen hasta 30 horas de autonomía con la cancelación de ruido activada, que subiría hasta las 40 horas en caso de prescindir de ella. Con todo esto, son unos auriculares pensados para quien busque calidad de audio, concentración y un silencio que se nota, pero sin notarse. Con razón este modelo sigue siendo la referencia en auriculares premium.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.