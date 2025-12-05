Titanio, zafiro y carga por luz: el reloj que está sorprendiendo por su diseño y su precio

Hay gestos que se repiten a lo largo del día y que, sin darnos cuenta, se convierten en rituales. El de mirar la hora en la muñeca es uno de ellos. Y no, no es lo mismo que mirar el móvil, tiene algo más íntimo y más elegante. Un buen reloj acompaña ese gesto, lo hace más tuyo, más consciente, más personal.

Y si, además, ese reloj no necesita pilas, es ligero pero sin perder esencia, combina con todo y está pensado para durar décadas sin más mantenimiento que un poco de luz, la experiencia cambia por completo. El Citizen AT2530-85L entra justo ahí, en esa zona donde la relojería se vuelve cotidiana sin perder encanto, donde se integra sin imponerse y donde cada detalle está pensado para darte un extra de personalidad e identidad.

Este reloj tiene un precio oficial de 399 euros, es un precio que llegó a tener en Amazon y el que indica en Zeitlounge. Ahora mismo en Joyería Cánovas ronda los 311 euros y en Joyería Pato los 313. Así que el hecho de poder comprarlo rebajado a 249 euros en Amazon se presenta como una excelente oportunidad para hacerse con él muy por debajo de su precio oficial. Ya sabes que tiene envío y devolución gratis, y además han ampliado el periodo de devolución hasta el 6 de febrero por si piensas en este reloj como regalo de Navidad.

Eco-Drive, Super Titanium y cronógrafo, la esencia técnica de Citizen

El AT2530-85L pertenece a la gama Super Titanium con tecnología Eco-Drive, probablemente una de las combinaciones más inteligentes que Citizen ha desarrollado en los últimos años. La mayoría de relojes necesitan pilas, y los smartwatches cargadores. Este no. Eco-Drive convierte cualquier fuente de luz en energía, ya sea natural o artificial. Nada de abrir la tapa trasera o buscar un relojero para cambiar la pila. De hecho, cuando está completamente cargado, tiene una reserva de marcha de cinco meses. Así que aunque lo dejes guardado en un cajón un tiempo, seguirá latiendo cuando te lo vuelvas a poner. Es una tecnología que se siente más natural, porque el reloj se va cargando solo sin que te des cuenta.

Es un reloj elegante y versátil, perfecto para usar a diario Citizen

Lleva un cronógrafo de hasta 60 minutos, indicador de 24 horas, función de fecha y segundero central. Las subesferas están perfectamente integradas, son visibles y elegantes, pero no recargan el dial. Pero lo más importante es que son funcionales. No están ahí por estética, sino para usarse.

El titanio ya de por sí es ligero, pero Citizen va más lejos al usar Super Titanium, un material un 40% más ligero que el acero, más resistente a arañazos, hipoalergénico y con un tacto suave. Tiene presencia, pero no peso. Y cuenta con cristal de zafiro, uno de los materiales más resistentes usados en relojería. Puedes rozar el reloj con una mesa, una pared o el teclado y seguirá intacto con el paso de los años. De hecho, es el típico detalle que no aprecias el primer día, sino cuando le das un golpe y ves que no ha pasado nada. Y su resistencia al agua de 10 metros te permitirá ducharte e incluso meterte en la piscina con él puesto.

Este modelo monta una caja de 43,5 mm de diámetro que se adaptará bien a cualquier tipo de muñeca. Su grosor ronda los 11 mm, así que lo podrás esconder sin problema debajo de una camisa. Y la correa, también de Super Titanium, tiene eslabones suaves y un cierre seguro. El gesto de ponerse y quitarse el reloj es algo cómodo, no mecánico.

Su esfera azul profundo es quizá lo más llamativo del reloj. No es un azul chillón ni demasiado llamativo, es más sobrio y cambia sutilmente según la luz. A pleno sol se vuelve más vibrante, y en interiores adquiere un tono más grisáceo. También las agujas luminosas ayudan a una lectura clara incluso en ambientes con poca luz.

Es un modelo pensado para quien quiere un reloj ligero y resistente, pero con un diseño lo suficientemente elegante como para poder usarlo a diario. Que se cargue solo es un punto muy a favor, y que tenga materiales como Super Titanio y zafiro le dan una tranquilidad asombrosa. Y, por qué no decirlo, los 150 euros de descuento que tiene hoy hacen que sea mucho más fácil decidirse por él.

