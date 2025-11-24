Toca fondo el precio del nuevo iPad Air de Apple: una tablet todoterreno con IA que supera a muchos portátiles

Si busca una tablet potente, con buena pantalla y fácil de llevar a todas partes, no se nos ocurre mejor opción en estos momentos que el nuevo iPad Air con chip M3. Ya no solo por el buen rendimiento que ofrece un modelo de estas características, sino porque tiene una de esas ofertas que no se deben dejar pasar.

Esta tablet de Apple salió a la venta este mismo año con un precio recomendado de 649 euros. Y es que, partiendo de la base de que es raro encontrar productos de la manzana mordida con descuentos, sorprende que, aunque sea por el Black Friday, esté tan rebajada. Porque sí, tiene un descuento de 150 euros que la deja por tan solo 499 euros en Amazon.

Compra el iPad Air con chip M3 mucho más barato con este descuentazo

Si hay una palabra que define a la perfección este nuevo iPad Air (2025), sin lugar a dudas, es versatilidad. Dentro del catálogo de Apple, esta es la opción intermedia entre el iPad más básico y el potente iPad Pro, por lo que el rendimiento excelente está más que garantizado.

Uno de los puntos claves de este modelo está en su diseño, ya que, al formar parte de la familia Air, destaca por ser la tablet más delgada y ligera de la compañía. De hecho, cuenta con un chasis construido en aluminio 100% reciclado que tiene apenas un grosor de 6,1 mm y un peso de 460 gramos que nos permite transportarla con una gran facilidad.

Por otro lado, monta una pantalla Liquid Retina IPS de 11 pulgadas que repite la misma fórmula, llegando a brindarnos una resolución 2.360 x 1.640 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz, un brillo máximo de 500 nits y una amplia gama cromática P3 que marca la diferencia. Es una maravilla de panel para ver contenido, pues también incorpora unos altavoces estéreo que soportan Dolby Atmos. Lo único que echamos en falta para ser perfecta es algo más de fluidez, un apartado donde la competencia ha ganado terreno.

Igualmente, con ella podemos disfrutar de contenido multimedia con muy buena calidad, jugar e incluso realizar tareas de productividad exigentes, casi como si fuera un portátil. En esto último, su función Split View juega un papel fundamental al darnos la posibilidad de dividir la pantalla en dos con el fin de mejorar la multitarea. Eso sí, nada sería igual sin el chip M3, que es el motor principal de esta tablet y donde está el gran cambio con respecto a la anterior generación.

Este chip está compuesto por una CPU de 8 núcleos, GPU de 9 núcleos y un Neural Engine de 12 núcleos para asegurarnos un rendimiento de primer nivel, a la vez que se apoya en una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 128 GB, pues estamos hablando de su versión más básica. Además, es compatible con Apple Intelligence para sacarle partido a muchas funciones de IA y actualmente funciona bajo el nuevo sistema operativo iPadOS 26 que, entre otras muchas novedades, estrena la interfaz Liquid Glass.

¿Y qué hay sobre su autonomía? Pues su batería de 28,93 Wh nos promete hasta 10 horas de navegación o reproducción de vídeo, por lo que aguanta una jornada completa de uso en la mayoría de los casos o varios días si solo la utilizamos unos pocos minutos para entretenernos en nuestros ratos libres.

Para rematar, dispone de una cámara trasera y frontal de 12 MP que ofrecen una buena calidad, un botón Touch ID para mejorar la seguridad y es compatible con el Apple Pencil Pro, un accesorio ideal para diseñadores gráficos o estudiantes que quieran tomar notas de una manera diferente.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.