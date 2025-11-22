Este iPhone sigue rindiendo como una bestia en 2025 y ahora sale más barato por el Black Friday

Son muchas las personas que no busca disfrutar de las últimas novedades, sino de un buen rendimiento en todos los apartados al comprar un teléfono. Si perteneces a ese grupo y estás pensando en cambiar ese iPhone que ya ha dejado o está a punto de dejar de actualizarse, ahora puedes aprovechar para estrenar y quitar el precinto a este iPhone 15 gastando mucho menos que de costumbre, pues está más rebajado por el Black Friday.

El precio recomendado de este teléfono de Apple ha ido bajando poco a poco hasta situarse en 709 euros. Esto es algo habitual cuando aparecen nuevos modelos, pero lo que no suele ser tan común es verlo aún más barato, como en estos momentos. Y es que, tras el inicio de la semana de Black Friday de Amazon, podemos encontrarlo con un descuento de 60 euros que lo deja por unos ajustados 649 euros.

Compra el iPhone 15 al mejor precio durante la semana de Black Friday de Amazon

Ya han pasado más de dos años desde su lanzamiento, pero este iPhone 15 nunca había estado tan barato como ahora. Y a decir verdad, es un móvil que sigue mereciendo mucho la pena, ya que está potenciado por un chip A16 Bionic propio de Apple que sigue rindiendo de una manera excelente, tanto que incluso es el que utiliza el último iPad de 11ª generación que salió a la venta este mismo 2025.

A esto tenemos que añadirle que actualmente funciona bajo el novedoso sistema operativo iOS 26 y se espera que podamos seguir actualizándolo hasta aproximadamente el año 2028 o 2029. Eso sí, tiene un contratiempo, y es que no funciona con Apple Intelligence. Aunque seamos sinceros, la gran mayoría de personas que tienen acceso a estas funciones de IA apenas las utilizan en el día a día, salvo en determinadas ocasiones, y es un terreno en el que los de Cupertino todavía tienen mucho que mejorar.

Por otro lado, cuenta con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas que llega a brindarnos una resolución de 2.796 x 1.290 píxeles, una tasa de refresco limitada a 60 Hz y un brillo máximo de 2.000 nits. Con sus luces y con sus sombras, es más que suficiente para apreciar una imagen de alta calidad, destacando sobre todo por ofrecernos unos colores muy vivos al ser compatible con el estándar DCI-P3.

Y no podemos pasar por alto su apartado de fotografía. Obviamente, los nuevos modelos tienen una gran mejoría, pero aquí tenemos una doble cámara trasera formada por un sensor principal de 48 MP y un gran angular de 12 MP para hacer fotos muy buenas o grabar vídeos en 4K. A no ser que seas muy exigentes y busques lo mejor, sigue cumpliendo con creces, al igual que su cámara frontal de 12 MP.

Para rematar, si hablamos sobre su autonomía, nos encontramos con una batería de 3.877 mAh que aguanta todo un día completo de uso moderado gracias a la eficiencia del chip. Es inevitable que, con el paso del tiempo, la salud de la batería empeore y dure menos, algo que ya estarán notando quienes compraron el móvil de lanzamiento. Pero, al estar precintado y para estrenar, no tenemos de que preocuparnos. Todo ello sin olvidarnos de que este modelo tiene un diseño igual de premium que siempre, donde el protagonismo se lo lleva su cuerpo de aluminio y acabado en color pastel.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.