Apple tiene el mejor mini PC para trabajar: apenas ocupa espacio, es muy potente y vuelve a estar más barato
Con este ordenador de Apple podrás trabajar hasta con programas exigentes y ahorrar dinero si aprovechas la rebaja que tiene en estos momentos
Hay ordenadores de tamaño mini que pueden sorprender y rendir igual de bien, o incluso mejor, que esos sobremesas que ocupan bastante en el escritorio. De hecho, hasta Apple tiene una pequeña bestia, que es este Mac mini con chip 4, un modelo muy recomendable para cualquier persona que busque un equipo para trabajar y, lo mejor de todo, ahora vuelve tener una gran rebaja por el Black Friday
Este ordenador de Apple cumplió hace apenas unos días un año en el mercado y, aunque llegó por un precio recomendado de 719 euros en su versión más básica, ahora volvemos a tener la oportunidad de llevárnoslo mucho más barato, ya que tiene un descuento total de 120 euros que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 599 euros en Amazon. Sí, has leído bien, un precio más que asequible teniendo en cuenta todo lo que ofrece este pequeñín.
Compra el Apple Mac Mini (2024) más barato con descuento
El Mac mini (2024) es la prueba de que los ordenadores ultracompactos no solo pueden funcionar como centros multimedia, sino que también pueden ofrecer un rendimiento de primer nivel. Porque sí, aunque a simple vista parezca inofensivo, en realidad es un equipo con potencia de sobra para realizar todo tipo de tareas profesionales, sin dejar de ser una opción muy discreta.
Cabe prácticamente en cualquier rincón de nuestro escritorio, ya sea grande, pequeño o esté lleno de objetos. Mientras que su carcasa de aluminio reciclado le da un aspecto más premium, y su ligero peso de 670 gramos lo convierte en un ordenador muy fácil transportar como si se tratase de un portátil, aunque con el handicap de que, en este caso, necesitamos tener una pantalla a mano (igualmente, a día de hoy existe la posibilidad de usar un monitor portátil como este).
Dejando todo esto a un lado, el motivo principal por el que vale mucho la pena este pequeño ordenador es por su excelente rendimiento. El encargado de que todo funcione a la perfección es un chip M4, el mismo que hemos visto en algunos MacBook o iPad Pro. A este le dan forma una CPU de 10 núcleos, una GPU de otros 10 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos para ejecutar todo tipo de programas de una manera solvente, además de que es compatible con Apple Intelligence, lo que nos permite disfrutar de diversas funciones de IA muy útiles para mejorar la productividad.
Este modelo es el más accesible de todos por su configuración, y aun así nos encontramos con una memoria unificada de 16 GB que contribuye a que todo funcione correctamente cuando tengamos múltiples aplicaciones abiertas y llevemos a cabo tareas de edición de vídeo. Eso sí, la capacidad de almacenamiento puede ser algo limitada si estás constantemente descargando archivos o usar muchos programas, ya que viene con un SSD de 256 GB que trabaja a una alta velocidad. Pero vaya, que siempre existe la posibilidad de usar discos duros externos.
Otro punto a destacar es que funciona con macOS Sequoia, la versión más reciente del sistema operativo de Mac, el cual nos garantiza una experiencia de uso inmejorable al darnos acceso a una gran variedad de herramientas, pudiendo incluso acceder a nuestro iPhone directamente desde el ordenador. Y para rematar, trae un altavoz integrado y un avanzado apartado de conectividad, pues tenemos desde Wi-Fi 6E para navegar a toda velocidad hasta un HDMI compatible con monitores 6K. Por lo que, si buscas un ordenador potente sin necesidad de gastar todo un sueldo, no puedes dejar escapar esta oportunidad.
