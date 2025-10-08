Todos la quieren: esta aspiradora sin cables tipo Dyson arrasa en ventas y ahora no cuesta ni 80 euros con cupón

Dejar el suelo de nuestro hogar o interior de nuestro coche limpio en cuestión de minutos es mucho más fácil con una aspiradora sin cables como esta VACTechPro V15, la cual recomendamos en estos momentos por varios motivos: tiene una buena valoración, está arrasando en ventas (el mes pasado se vendieron más de 10.000 unidades) y ahora sale extremadamente barata.

Este aspirador tipo escoba de la marca VACTechPro suele tener un precio de venta habitual de 109 euros, aunque ahora podemos llevárnosla por tan solo unos 79 euros en Amazon, donde no solo tiene una rebaja exclusiva para clientes Prime que estará disponible hasta las 23:59 horas del día de hoy (8 de octubre), sino que también nos da la posibilidad de aplicar un cupón de 20 euros extra. Así que no dejes escapar este chollo y empieza a limpiar tu hogar de manera más cómoda sin gastar demasiado.

Compra la aspiradora VACTechPro V15 mucho más barata en la Fiesta de Ofertas Prime

La VACTechPro V15 es una de las aspiradoras verticales más vendidas de Amazon VACTechPro

La VACTechPro V15 es una aspiradora vertical totalmente inalámbrica que a simple vista podemos confundir con una Dyson, ya que tiene un diseño muy similar sin dejar de lado la ergonomía y ligereza. A esto debemos sumarle que es muy versátil al poder transformarse hasta en una aspiradora de mano para limpiar desde nuestro sofá hasta el coche, además de que incluye varios accesorios pensados para usar en diferentes superficies o situaciones.

Eso sí, lo que realmente sorprende por su precio es que nos ofrece una potencia de succión máxima de 35.000 Pa, más que suficiente para recoger toda la suciedad que se encuentre en su camino. Además, su cepillo rotativo incorpora una luz LED en color verde que nos ayuda a ver mejor en las zonas más oscuras, como debajo del sofá o de la cama, para que no pasemos por alto ningún rastro de polvo, tierra o pelos de nuestra mascota.

Por otro lado, nos permite elegir entre dos velocidades según la necesidad y utiliza un filtro HEPA para retener hasta el 99,7 % de las partículas finas con el fin de respirar un aire más limpio, el cual podemos lavar con agua para seguir dándole algún que otro uso sin problemas, aunque también viene con un pack de repuesto para cuando llegue la hora de cambiarlo (algo que es recomendable).

Llegado a este punto, solo nos queda hablar sobre su autonomía. Y ojo, porque su batería es totalmente extraíble y es capaz de brindarnos hasta 35 minutos de limpieza sin interrupciones al usarla en modo Eco (un periodo de tiempo que se verá algo reducido si la usamos a máxima potencia). Sin olvidarnos de que tenemos múltiples métodos de carga y dispone de una unidad de almacenamiento montable en la pared.

