Es uno de los discos duros externos más vendidos en Amazon y ahora puede ser tuyo por menos de 29 euros

Ahora que los SSD están tan extendidos, podríamos decir que los discos duros mecánicos han pasado a un segundo plano, pero esto no quiere decir que no sigan mereciendo la pena. Sobre esto útlimo, si estás buscando un disco duro externo barato y fiable, el UnionSine HD-2510 cumple con ambas cosas. Cuando no está en oferta cuesta 41,99 €, pero lo puedes encontrar en Amazon 27,99 euros (34 % de descuento). Esto lo convierte en un chollo irresistible.

Además de ser muy asequible, el UnionSine HD-2510 cuenta con más de 41.500 valoraciones, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5. Por si fuera poco, el mes pasado se vendieron más de 1.000 unidades. ¡Casi nada! Ahora que hemos hablado del precio y visto que está muy bien valorado en Amazon, es hora de ver qué ofrece.

Bueno, bonito y barato, así es el UnionSine HD-2510

Este disco duro es compatible con una amplia variedad de dispositivos UnionSine

Al ser un disco duro pensado para transportarlo fácilmente, es pequeño y ligero. La carcasa tiene un acabado con rayas cepilladas y bordes redondeados que le dan un toque elegante y, además, se siente cómodo en la mano. No es uno de esos ladrillos que en su interior llevan un HDD de 3,5 pulgadas y que ocupan mucho espacio, así que puedes llevarlo en la mochila junto a otros objetos.

A nivel de rendimiento, cuenta con USB 3.0 (aunque también funciona con USB 2.0), lo que se traduce en velocidades de lectura de hasta 120 MB/s y escritura de hasta 103 MB/s. Si bien no se acerca a las tasas de transferencia de un SSD, es suficiente para hacer copias de seguridad, guardar fotos y vídeos, o incluso instalar juegos. Por cierto, es compatible con Windows, macOS, Linux, PS4 y Xbox One, así que lo mismo te sirve para ampliar el almacenamiento de tu PC o consola.

Otra cosa que merece la pena destacar es que es Plug and Play. Esto quiere decir que lo conectas y listo, no tienes que instalar controladores ni configurar nada. Y con sus 500 GB de capacidad, tendrás espacio de sobra para documentos y todo tipo de archivos que no ocupen demasido. Por menos de 30 euros, es difícil pedir más.

Probablemente, el UnionSine HD-2510 sea uno de los mejores discos duros externos baratos que puedes encontrar ahora mismo en Amazon. Si decides hacerte con él, no lo pienses demasiado, esta oferta podría finalizar en cualquier momento.

