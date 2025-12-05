Si te vas de viaje en Navidad, mejorar la seguridad de tu hogar con estas cámaras de vigilancia sale muy barato

La Navidad es una época en la que muchas familias se reúnen o aprovechan para hacer viajes. Sin embargo, esto también suele coincidir con un aumento de los robos. Por eso, lo más recomendable es no avisar a demasiadas personas de que estaremos fuera y evitar dar señales en redes sociales, algo que la mayoría no cumple.

De todas formas, otra alternativa cada vez más común y muy recomendable es contar con cámaras de vigilancia como la Blink Mini, que ahora se pueden conseguir en pack a un precio muy económico.

El precio de este pack de cámaras de la marca Blink ha ido bajando poco a poco en los últimos meses. De hecho, aunque uno de sus precios más habituales era de unos 44,99 euros, ahora podemos encontrarlo con un descuento del 44% que nos permite conseguirlo por apenas unos 24,99 euros en Amazon. Sí, has leído bien, puedes obtener dos cámaras por un precio ridículo.

Compra este pack de cámaras Blink Mini al mejor precio

Blink Mini Amazon

La Blink Mini es una cámara de seguridad inteligente perfecta para interiores, la cual tiene un diseño ultracompactopara pasar totalmente desapercibida, pues sus dimensiones son de apenas unos 50 x 49 x 36 mm. Nos da la opción de ponerla sobre una superficie plana o instalarla en el techo gracias al soporte que incluye la caja. Eso sí, es recomendable colocarla en una zona que no esté demasiado lejos de una toma de corriente, ya que funciona mediante un cable USB.

Por otro lado, si hablamos sobre su calidad de imagen, cuenta con un sensor de imagen que nos garantiza video en directo en una resolución de 1080p a 30 fps para que podamos ver con total claridad la zona en la que se encuentra instalada, incluso por las noches, puesto que dispone de una visión nocturna por infrarrojos con un alcance efectivo aproximadamente unos 7 metros.

También nos ofrece un audio bidireccional para comunicarnos con cualquier persona que esté en casa o ahuyentar a posibles intrusos y un sistema de detección de movimiento que nos envía notificaciones al móvil (donde tenemos que tener descargada la app Blink Home Monitor).

En este último caso, con el fin de evitar falsas alarmas, nos permiteajustar la sensibilidad del sensor para que no se active con el movimiento más pequeño de una mascota e incluso definir zonas de vigilancia concretas, como una puerta, ya que su apertura puede ser una señal de alerta.

Otro punto a resaltar es su compatibilidad con Alexa, pudiendo mostrarnos imagen en directo en algunos dispositivos con pantalla como el Echo Show o una televisión en la que estemos usando el popular Fire TV.

Sin pasar por alto que nos da la posibilidad dealmacenar grabaciones tanto en la nube como de forma local (aunque para esto necesitamos comprar por separado el Blink Sync Module 2) y probar de forma gratuita durante 30 días el plan de suscripción de Blink para disfrutar de funciones más avanzadas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.