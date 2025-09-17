Hogar
Vuelve a caer el precio de este proyector de Xiaomi con Google TV y una pantalla de hasta 120 pulgadas
Si buscas un proyector que lo tenga todo para disfrutar de contenido multimedia sin tener que recurrir a otros dispositivos, este de Xiaomi es un acierto total
Montar un cine en casa es el sueño de muchos, y hoy en día no es tan difícil. Solo necesitas un buen proyector, como el Xiaomi Smart Projector L1 Pro, al que no le falta de nada para disfrutar de entretenimiento sin límites. Además, ahora vuelve a estar disponible con una gran rebaja. ¿Vas a dejar escapar la oportunidad?
Este proyector de Xiaomi salió a la venta hace unos pocos meses por un precio recomendado de 319,99 euros, aunque ahora gracias a un descuento de 60 euros podemos añadirla a nuestra cesta de la compra por unos 259,99 euros en Amazon. Eso sí, debido al poco stock disponible de este producto, su envío puede tardar un poco más de lo normal.
Compra el proyector Xiaomi Smart Projector L1 Pro más barato
El Xiaomi Smart Projector L1 Pro es un proyector portátil con el que podrás montar tu propio cine en casa de la manera más sencilla posible, el cual cuenta con un diseño ultracompacto (21 x 12,8 x 18,9 cm) y un ligero peso de 2 kg para moverlo de un lugar a otro. A esto debemos sumarle que tiene integrado un sistema de refrigeración de doble circuito que se encarga de reducir el nivel de ruido, además de que el motor óptico está completamente sellado para evitar que el polvo entre en el interior y se haga notar en la pantalla.
Otro de los puntos más importantes de este modelo es que nos ofrece una resolución nativa Full HD (1080p) para ver películas, series o videojuegos con una gran nitidez. Pero eso no es todo, pues también soporta contenido en 4K, nos permite proyectar una pantalla de entre 40 a 120 pulgadas y alcanza un brillo máximo de 400 lúmenes ISO que lo hace ideal para usarlo en entornos con poca luz o de noche.
Y si por algo realmente lo recomendamos es porque no hace falta recurrir a ningún ordenador o reproductor multimedia para acceder a las principales plataformas de streaming u otras aplicaciones, ya que viene funcionando con un sistema operativo Google TV, que probablemente ya lo conozcas de primera mano si utilizas una smart TV que lo incorpore. Sin olvidarnos de que podemos controlarlo por voz con Google Assistant y reproducir contenido directamente desde nuestro móvil al integrar Chromecast.
Para rematar, dispone de un mando a distancia y dos altavoces de 5 Wcon una certificación Dolby Audio, lo que significa que podemos disfrutar de un audio envolvente sin necesidad de recurrir a un equipo de sonido externo (a no ser que quieras elevar más la experiencia). Y para evitar tener que hacer ajustes manuales continuamente, nos sorprende con una función de autoenfoque, otra de corrección trapezoidal automática en todas las direcciones y un sistema inteligente que detecta obstáculos en la pared para ajustar la proyección según el espacio.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar