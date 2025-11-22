El vivo X300 Pro es el nuevo móvil de gama alta con mejor cámara y está tan rebajado que cuesta creerlo

Al hablar de teléfonos con buena cámara, hay vida mucho más allá de lo que ofrecen marcas como Apple o Samsung en sus flagships. De hecho, durante este último año ni siquiera han sido los que mejores resultados fotográficos han dado. Sí, es verdad que siguen pudiendo entrar en la lista de los mejores, pero hay modelos que les han adelantado por la derecha, como este vivo X300 Pro, que para nosotros es el nuevo rey de la fotografía y, lo mejor de todo, ya está rebajado a lo grande.

Este nuevo teléfono de la marca vivo ha salido a la venta por un precio recomendado de 1.399, y lo sorprendente de todo esto es que ya está con descuento por el Black Friday. Y no, no tiene una rebaja cualquiera, tiene una de las grandes, ya que lo podemos añadir a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 1.159 euros en Amazon, lo que se traduce en un ahorro total de 240 euros.

Compra el nuevo vivo X300 Pro a precio mínimo durante el Black Friday

El nuevo vivo X300 Pro ha sido una de las grandes sorpresas en las últimas semanas. Este móvil de gama alta ha llegado para marcar la diferencia y convertirse en el referente para quienes buscan el modelo con mejor cámara del mercado. Y la realidad es que tiene todos los ingredientes necesarios para que así sea.

Su diseño mantiene la línea de la generación anterior, tanto que a simple vista podrían confundirse y sigue siendo muy resistente al tener una certificación IP69. Pero al sostenerlo en las manos se nota que tiene unaconstrucción mucho más premium que cualquier otro terminal de la marca, con detalles como el doble color en los cantos o en el borde de su gran módulo de cámara para darle una extra de personalidad. Eso sí, ya te adelanto que es más grande y pesado que otras opciones de la competencia.

Ahora, como comentábamos al principio, el gran reclamo está en su apartado de fotografía. Es un móvil bestial para hacer fotos o vídeos, ya que en la trasera tenemos una triple cámara que brilla al estar formada por un sensor principal Sony LYT-828 de 50 MP, un ultra gran angular Samsung JN1 de 50 MP y un teleobjetivo periscópico Samsung HPB de 200 MP que no sabemos ni que palabra utilizar para describirlo, porque digamos lo que digamos se queda corto. Si quieres hacer las mejores fotos, hay pocas móviles que te podemos recomendar tanto como este, y su cámara frontal de 50 MP tampoco se queda atrás, porque el nivel de detalle con el que captura los rostros es digno de admirar.

Por otro lado, monta una pantalla AMOLED LTPO de 6,78 pulgadas que es de las más top que hemos probado, pues nos brinda una resolución de 2,800 x 1,260 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 hercios, un brillo que alcanza un pico máximo de 4.500 nits y compatibilidad con Dolby Vision con el fin de que la experiencia de uso sea de sobresaliente.

Aunque con respecto a esto último, nada sería igual sin un hardware que está a la altura, que es otra de las claves de este móvil. Lleva instalado un procesador MediaTek Dimensity 4500 con una potencia abismal para llevar a cabo cualquier tarea, pero que sobre todo destaca por su gran eficiencia. Y en esta versión se complementa tanto de una memoria RAM de 16 GB como de un almacenamiento de 512 GB que no se queda corto.

También trae grandes cambios en el software, donde el modelo europeo funciona bajo una capa de personalización Origin OS 6 basada en Android 16 que se asemeja al modelo de anterior generación, pero se siente mucho más limpia, es muy personalizable y la IA está muy presente.

Y para rematar, si hablamos sobre su apartado de autonomía (que es donde nos deja con ganas de un poco más), en la versión que se vende en España nos encontramos con una batería de 5440 mAh. A pesar de que pueda parecer insuficiente, en la práctica no está nada mal, más si tenemos en cuenta que es un móvil más potente y con más nivel brillo, entre otras cosas. Los resultados son similares a los de su predecesor, a o que tenemos que sumarle una carga rápida de 90 W y una mejorada carga inalámbrica de 40 W para completar un smartphone que es toda una joya.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.