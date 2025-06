La nueva AMAZFIT Helio Strap ya está aquí: la alternativa sin cuotas a la WHOOP por solo 99,90 euros

¿Entrenas en serio? ¿Haces fuerza, HIIT o estás metido en el mundo HYROX? Entonces sabes lo importante que es controlar cuánto rinde tu cuerpo y cuándo toca parar. El problema: muchas de las pulseras más avanzadas como la WHOOP son caras y encima te obligan a pagar una suscripción solo para ver tus datos. Pues bien, eso se acabó.

Amazfit acaba de lanzar la Helio Strap, una nueva pulsera inteligente sin pantalla pensada para atletas que quieren ir al grano: datos reales de esfuerzo, sueño y recuperación, directamente en la app Zepp y sin pagar una suscripción mensual. Cuesta 99,90 € y ya está disponible en España.

Entrena con cabeza: seguimiento de esfuerzo y recuperación sin distracciones

La Helio Strap no tiene pantalla, y eso no es un fallo: es una decisión. Amazfit la ha diseñado para no interrumpir tus entrenamientos ni tu descanso, pero sin renunciar a los datos que de verdad importan. Controla tu frecuencia cardíaca las 24 horas del día, mide tu nivel de esfuerzo, analiza cómo duermes y te da una puntuación diaria (BioCharge™) para saber si tu cuerpo está listo para darlo todo… o si hoy es día de descanso.

Todo se sincroniza con la app Zepp para que tengas el control desde el móvil, ya uses iPhone o Android. Y si además usas el nuevo Amazfit Balance 2, los datos se combinan para darte un análisis aún más preciso.

Ideal para fuerza, cardio, HIIT, yoga… y con modo HYROX integrado

No es una pulsera más. La Helio Strap ha sido creada para adaptarse a muchos tipos de entrenamiento, incluyendo los más exigentes. Desde el gimnasio hasta la calle, puedes registrar hasta 27 deportes distintos, entre ellos fuerza, HIIT, correr, bici o yoga.

Además, como Amazfit es el cronometrador oficial de HYROX, han incluido modos específicos para este tipo de competición, con control de zonas de frecuencia cardíaca, pausas, transiciones y mucho más.

10 días de batería y cero cuotas: lo cargas una vez y te olvidas

Aquí no hay letra pequeña: pagas una vez y listo. La Helio Strapno necesita suscripciones ni pagos ocultos para acceder a tus datos de salud, algo que la diferencia de otros modelos como WHOOP, que exigen una cuota mensual para seguir funcionando.

Además, la autonomía es otro punto fuerte: hasta 10 días de uso con una sola carga, para que no te pille a medias justo antes de salir a entrenar.

Sin notificaciones, sin pantalla, sin líos: solo tú y tus datos

Este no es otro smartwatch lleno de alertas y funciones que no usas. La Helio Strap es para los que quieren entrenar sin estar pendientes de la muñeca. No tiene pantalla, pero eso la hace más cómoda y discreta. Va contigo todo el día, sin interrumpirte, y registra lo que de verdad importa: tu rendimiento físico.

Es perfecta si ya tienes un reloj Amazfit o quieres algo complementario para seguir tu evolución más a fondo. También es ideal si simplemente quieres una pulsera ligera y seria que no te bombardee con notificaciones.

¿Merece la pena?

Totalmente. Por 99,90 euros, la Amazfit Helio Strap es la opción más completa y sin cuotas del mercado si buscas algo más allá de los smartwatches básicos. Te da datos avanzados, entrenamiento personalizado y seguimiento constante sin pantalla, sin molestias y sin pagar cada mes.

Si WHOOP te llamaba la atención pero su precio (y suscripción obligatoria) te echaban para atrás, esta es tu alternativa real.

