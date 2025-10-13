Tecnología
Plan de sofá, manta y cine... pero con pantalla gigante. Este proyector con sonido JBL está triunfando porque convierte cualquier noche en un planazo
Por menos de 100 euros, el YABER Full HD con altavoces JBL ofrece imagen nítida, sonido envolvente y conexión instantánea con el móvil o TV Stick
Cada otoño tiene su ritual: sofá, manta, algo para picar y una buena película. Pero lo que antes era una noche cualquiera, con este proyector portátil YABER se convierte en una experiencia de cine real. Compacto, potente y con sonido JBL integrado, está arrasando en Amazon porque logra lo que parecía imposible: imagen Full HD nativa, WiFi ultrarrápido y audio envolvente, todo por menos de 100 €.
Imagen brillante y realista incluso con luz ambiental
Este modelo proyecta en Full HD 1080p nativo, con contraste 30.000:1 y 98 % de cobertura de color, lo que se traduce en imágenes vivas, definidas y sin ese efecto “lavado” típico de los proyectores baratos. Puede proyectar hasta 150 pulgadas de diagonal, ideal para disfrutar de películas, series o videojuegos incluso en habitaciones medianas.
Su enfoque automático de 1 segundo con IA ajusta la nitidez sin que tengas que tocar nada, y el zoom del 50 % permite adaptar el tamaño de la imagen al espacio sin mover el proyector.
Sonido JBL y conexión instantánea
La gran diferencia está en el sonido: incorpora altavoces JBL de 16 W con efecto surround de 360°, ofreciendo una calidad que sorprende por su claridad y graves potentes. Además, el chip Bluetooth 5.2 bidireccional permite usarlo también como altavoz inalámbrico JBL para escuchar música desde el móvil.
Cuenta con WiFi 6 ultrarrápido y puertos HDMI, USB y jack 3,5 mm, por lo que es compatible con Fire TV Stick, consolas, ordenadores y móviles Android o iOS.
Por un precio final de 96,46 €, el YABER Full HD con sonido JBL ofrece una experiencia audiovisual que nada tiene que envidiar a un televisor de gama media. Compacto, silencioso y fácil de usar, es el gadget perfecto para quienes disfrutan del cine… pero prefieren verlo desde el sofá.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
