Plan de sofá, manta y cine... pero con pantalla gigante. Este proyector con sonido JBL está triunfando porque convierte cualquier noche en un planazo

Cada otoño tiene su ritual: sofá, manta, algo para picar y una buena película. Pero lo que antes era una noche cualquiera, con este proyector portátil YABER se convierte en una experiencia de cine real. Compacto, potente y con sonido JBL integrado, está arrasando en Amazon porque logra lo que parecía imposible: imagen Full HD nativa, WiFi ultrarrápido y audio envolvente, todo por menos de 100 €.

Imagen brillante y realista incluso con luz ambiental

Proyector portátil YABER Amazon Amazon

Este modelo proyecta en Full HD 1080p nativo, con contraste 30.000:1 y 98 % de cobertura de color, lo que se traduce en imágenes vivas, definidas y sin ese efecto “lavado” típico de los proyectores baratos. Puede proyectar hasta 150 pulgadas de diagonal, ideal para disfrutar de películas, series o videojuegos incluso en habitaciones medianas.

Su enfoque automático de 1 segundo con IA ajusta la nitidez sin que tengas que tocar nada, y el zoom del 50 % permite adaptar el tamaño de la imagen al espacio sin mover el proyector.

Sonido JBL y conexión instantánea

La gran diferencia está en el sonido: incorpora altavoces JBL de 16 W con efecto surround de 360°, ofreciendo una calidad que sorprende por su claridad y graves potentes. Además, el chip Bluetooth 5.2 bidireccional permite usarlo también como altavoz inalámbrico JBL para escuchar música desde el móvil.

Cuenta con WiFi 6 ultrarrápido y puertos HDMI, USB y jack 3,5 mm, por lo que es compatible con Fire TV Stick, consolas, ordenadores y móviles Android o iOS.

Por un precio final de 96,46 €, el YABER Full HD con sonido JBL ofrece una experiencia audiovisual que nada tiene que envidiar a un televisor de gama media. Compacto, silencioso y fácil de usar, es el gadget perfecto para quienes disfrutan del cine… pero prefieren verlo desde el sofá.

