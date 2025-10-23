La plantilla Air-Cooled Memory Foam de Skechers cambia el concepto de comodidad en calzado masculino

Si eres de los que pasan muchas horas de pie, caminan a diario o simplemente valoran la comodidad por encima de todo, esta tecnología puede marcar la diferencia. No estamos hablando de una simple suela mullida: la Air-Cooled Memory Foam es una plantilla viscoelástica inspirada en los colchones de alta gama, diseñada para amoldarse a la forma exacta del pie y liberar presión en los puntos donde más lo necesitas —talones, planta y dedos—.

La sensación es la de caminar sobre una nube que se adapta a ti, y que además mantiene el pie fresco gracias a un sistema de ventilación interno. Por eso, los hombres que las prueban suelen acabar diciendo lo mismo: “no quiero volver a otras”.

Por qué esta plantilla merece la pena

Skechers consiguió algo que muchas marcas deportivas aún no han igualado: combinar amortiguación, frescor y ligereza en un solo diseño.

Se adaptan a tu pie: la espuma viscoelástica reacciona al calor corporal, amoldándose poco a poco para ofrecer soporte justo donde lo necesitas.

la espuma viscoelástica reacciona al calor corporal, amoldándose poco a poco para ofrecer soporte justo donde lo necesitas. Dejan respirar el pie: los microcanales de ventilación evitan que el interior se recaliente, algo que se agradece especialmente en verano o si las llevas todo el día.

los microcanales de ventilación evitan que el interior se recaliente, algo que se agradece especialmente en verano o si las llevas todo el día. Son higiénicas y extraíbles: puedes quitarlas para airearlas o cambiarlas fácilmente si lo necesitas.

No solo caminas más cómodo, sino que también terminas el día con los pies menos cansados y sin esa sensación de calor o humedad.

Tres modelos que valen la pena (y están rebajados)

Skechers Urbex – 38,31€ (-57%)

Skechers Urbex Amazon Amazon

Perfectas para quienes quieren unas zapatillas versátiles para el día a día. Combinan cuero y malla transpirable, lo que les da resistencia sin renunciar a la ventilación. La plantilla Air-Cooled Memory Foam hace que caminar sea cómodo incluso en jornadas largas. Y el diseño, entre urbano y deportivo, las hace igual de válidas para ir al trabajo que para un paseo.

Skechers Skech-Air Dynamight Tuned Up – 37,95€ (-49%)

Skechers Skech-Air Dynamight Tuned Up Amazon Amazon

Más pensadas para entrenar o moverse con agilidad. Son ligeras, flexibles y con una amortiguación brutal gracias a la combinación de la plantilla viscoelástica con la entresuela Skech-Air, que literalmente rebota a cada paso. Si haces deporte o simplemente quieres unas zapatillas que te acompañen todo el día sin rozaduras ni rigidez, son una apuesta segura.

Skechers Track Bucolo – 34,99€ (-36%)

Skechers Track Bucolo Amazon Amazon

El modelo más clásico y económico, pero igual de cómodo. Perfectas para caminar o correr, con una suela de gran agarre y estructura estable. Lo mejor es que, aunque sean más asequibles, mantienen la plantilla Air-Cooled Memory Foam, por lo que ofrecen la misma sensación de confort que los modelos más caros.

La clave de las Skechers está en que no hacen ruido, pero cumplen. No prometen moda de pasarela ni tecnología inalcanzable: prometen que tus pies no se quejen al final del día, y eso, para muchos hombres, vale más que cualquier diseño.

Si llevas tiempo buscando unas zapatillas que puedas usar para casi todo —salir, caminar, trabajar o viajar— y que además estén bien de precio, estos tres modelos con plantilla Air-Cooled Memory Foam son difícilmente superables.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.