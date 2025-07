“Hasta mi podólogo las recomienda”: Skechers con hasta un 48% antes del Prime Day

Si te duelen los pies después de un día largo, no estás sola. A muchas nos pasa. Por eso cada vez más mujeres optan por zapatillas y sandalias Skechers, incluso quienes antes renegaban del calzado deportivo. Ahora, justo antes del Prime Day, algunas de las más cómodas están a precios que cuesta creer. Y lo mejor: varias bajan del 40%.

Bobs Squad Chaos Face Off: el modelo que siempre repites

Bobs Squad Chaos Face Off amazon amazon

A veces, el mejor cumplido que puede recibir una zapatilla es que quien la compra... repite. Y con este modelo pasa constantemente. Por algo está rebajado dos veces en esta lista. A 37,99 €, tiene una rebaja del 46 %, y lo cierto es que cuesta encontrar una zapatilla más cómoda por este precio.

La sensación al caminar es muy suave gracias a su suela con amortiguación flexible. Además, el diseño tiene un punto urbano que encaja bien tanto con vaqueros como con leggings. No son para correr maratones, pero sí para días de pie sin acabar con dolor.

Summits Lite: para caminar como si nada

Summits Lite amazon amazon

Con este modelo he oído a más de una decir: “Ni me acuerdo de que las llevo puestas”. Y eso ya lo dice todo. Por 36,49 €, con un 48 % de descuento, esta zapatilla tipo slip-on es una salvación para quienes no quieren pelearse con cordones o cremalleras cada mañana.

Tienen una lengüeta elástica que sujeta sin apretar y una suela que da sensación de ligereza. Ideal para caminar largas distancias o ir al trabajo sin sacrificar comodidad. Si no te gustan las zapatillas pesadas o rígidas, esta puede ser la tuya.

Bobs Squad Chaos Face Off (otra vez): porque cuando algo funciona… se repite

Bobs Squad Chaos Face Off amazon amazon

Sí, este modelo aparece dos veces. Pero no es un error: el color o talla concreta hace que haya dos precios distintos. La segunda opción, a 37,49 €, sigue con el 46 % de rebaja. Mismo diseño, mismo confort, pero a veces cambia algún detalle como la plantilla o el acabado exterior.

Es de esas zapatillas que agradeces tener cuando sabes que te espera un día entero fuera de casa. Si te gustó la primera, esta es una oportunidad para hacerte con otra sin pagar el precio completo.

Dlux Walker New Block: sandalias que puedes llevar todo el día

Dlux Walker New Block amazon amazon

Muchas sandalias deportivas son… feas. Así, sin rodeos. Pero estas sorprenden. Por 35,99 €, con un 40 % de descuento, las D’lux Walker New Block son una opción muy buena para quienes buscan airear los pies sin renunciar a estabilidad.

La suela es gruesa pero no pesada, y el ajuste por velcro permite que se adapten bien incluso si tienes el pie ancho o con juanetes. No es una sandalia para eventos formales, claro, pero sí para caminar mucho o para quienes se pasan el verano en movimiento.

On-The-Go 600 Brilliancy: el toque deportivo que no parece deportivo

On-The-Go 600 Brilliancy amazon amazon

Este modelo es para quienes quieren una sandalia cómoda pero con un toque algo más discreto. Por 37,99 €, rebajada un 42 %, se siente muy ligera al andar y tiene una plantilla que no se hunde ni aunque estés todo el día de pie.

Lo que más suele gustar de estas sandalias es que no parecen técnicas. Tienen un diseño sencillo, con tiras de tela suave que no rozan ni hacen heridas. Si viajas mucho o simplemente caminas de aquí para allá, puede que estas se conviertan en tus favoritas.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.