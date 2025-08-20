Hogar
Potencia brutal y precio ridículo: la alternativa a Dyson que se lleva todo por 80 euros
Con la fuerza de un aspirador premium y un precio que parece un error, este modelo se ha convertido en el nuevo chollo doméstico de Amazon
La limpieza del hogar no tiene por qué costar una fortuna. La VACTechPro V15 es una aspiradora sin cable que combina succión de 35kPa, autonomía de hasta 35 minutos y un diseño ligero pensado para llegar a cualquier rincón. Todo esto, con la ventaja de poder transformarse en un modelo portátil y un precio que la coloca como una de las alternativas más sólidas frente a Dyson.
Una potencia de succión que sorprende
A pesar de ser ligera y manejable, la VACTechPro V15 presume de un motor capaz de alcanzar hasta 35.000Pa, ofreciendo una potencia de aspirado capaz de eliminar polvo, pelos de mascota y partículas incrustadas en alfombras. Su cepillo rotativo en forma de V evita que el pelo se enrede y la tecnología de luz verde permite ver la suciedad incluso en las zonas más oscuras, como esquinas y debajo de los muebles. Con su sistema de filtración ciclónica de alta eficiencia, captura el 99,97 % de las partículas microscópicas, purificando el aire mientras limpia.
Versatilidad total en un solo dispositivo
Este modelo se adapta a todo tipo de superficies y situaciones. Gracias a sus accesorios, puede convertirse en una aspiradora de mano ideal para el sofá, el coche o las escaleras. Además, incluye un tubo telescópico ajustable para llegar a techos y ventiladores sin esfuerzo. La batería extraíble de alta capacidad ofrece hasta 35 minutos de autonomía en modo ECO, o 18 minutos en su nivel máximo, con la posibilidad de cargarla directamente en el cuerpo del aspirador o de manera independiente. Una solución práctica y flexible para quienes buscan comodidad sin renunciar a la potencia.
Un precio que rompe el mercado
El precio original de esta aspiradora era de 129 €, pero ahora Amazon la ofrece con un 39% de descuento directo, que la deja en 78,85 €. Un modelo que ofrece prestaciones comparables a las de gamas premium, pero por una fracción de su precio.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar