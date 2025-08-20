Potencia brutal y precio ridículo: la alternativa a Dyson que se lleva todo por 80 euros

La limpieza del hogar no tiene por qué costar una fortuna. La VACTechPro V15 es una aspiradora sin cable que combina succión de 35kPa, autonomía de hasta 35 minutos y un diseño ligero pensado para llegar a cualquier rincón. Todo esto, con la ventaja de poder transformarse en un modelo portátil y un precio que la coloca como una de las alternativas más sólidas frente a Dyson.

Una potencia de succión que sorprende

VACTechPro V15 Amazon Amazon

A pesar de ser ligera y manejable, la VACTechPro V15 presume de un motor capaz de alcanzar hasta 35.000Pa, ofreciendo una potencia de aspirado capaz de eliminar polvo, pelos de mascota y partículas incrustadas en alfombras. Su cepillo rotativo en forma de V evita que el pelo se enrede y la tecnología de luz verde permite ver la suciedad incluso en las zonas más oscuras, como esquinas y debajo de los muebles. Con su sistema de filtración ciclónica de alta eficiencia, captura el 99,97 % de las partículas microscópicas, purificando el aire mientras limpia.

Versatilidad total en un solo dispositivo

Un precio que rompe el mercado

Este modelo se adapta a todo tipo de superficies y situaciones. Gracias a sus accesorios, puede convertirse en unaideal para el sofá, el coche o las escaleras. Además, incluye unpara llegar a techos y ventiladores sin esfuerzo. Laofrece hasta, o 18 minutos en su nivel máximo, con la posibilidad de cargarla directamente en el cuerpo del aspirador o de manera independiente. Una solución práctica y flexible para quienes buscan comodidad sin renunciar a la potencia.El precio original de esta aspiradora era de, pero ahora Amazon la ofrece con un 39, que la deja en 78,85 €. Un modelo que ofrece prestaciones comparables a las de gamas premium, pero por una fracción de su precio.

