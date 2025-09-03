Los ertzainas callan a Otegi: "No vamos a tolerar que el que fuera líder de ETA nos dé lecciones de nada"

En pie de guerra. Los ertzainas han estallado ante las provocaciones del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien acusó a la Policía vasca de contar con "elementos infiltrados por la extrema derecha española al servicio de otros Estados". Es más, el político abertzale insistió en que "la sociedad vasca merece una Policía que respete los derechos, actúe con responsabilidad y resuelva los problemas y los conflictos sin agravarlos".

Sus palabras han calado en los agentes, que las han tildado de "graves e irresponsables", y han reaccionado con dureza: "No vamos a tolerar que el que fuera líder de la banda terrorista ETA, amparó su violencia y sus más de 850 asesinatos (entre ellos 15 ertzainas), 2.600 heridos y casi 90 secuestrados, nos dé lecciones de nada".

Según denuncia el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE), las palabras de Otegi suponen un "ataque frontal contra la dignidad de quienes arriesgan cada día su integridad" por la de todos los ciudadanos vascos. "Resulta paradójico que quienes han callado, justificado o convivido con la violencia de ETA y de la Kale Borroka, los que apedrean patrullas, queman contenedores y señalan a los agentes por el simple hecho de portar un uniforme, pretendan ahora dar lecciones sobre democracia y seguridad", han sentenciado.

Los "discursos incendiarios" de Otegi

Y por ello, exigen "respeto", ya que acusar "sin pruebas" atenta no solo contra la imagen de la Policía vasca, sino contra la confianza que los ciudadanos tienen en esta institución. Los agentes exigen a los políticos que "dejen de sembrar dudas" sobre su profesionalidad y trabajen para garantizar mejores medios y más recursos humanos. Consideran que los ciudadanos se merecen un debate serio sobre seguridad y no "discursos incendiarios" para movilizar a los "radicales de siempre".

Desde el sindicato aseguran que la realidad, por mucho que EH Bildu intente retorcerla, es que la Ertzaintza sigue sufriendo el "hostigamiento" de aquellos grupos que no aceptan las reglas democráticas. A ello contribuyen los continuos ataques de Otegi, con el objetivo de empañar la imagen de los agentes. Tanto es así que no tuvo reparos en manifestar que la autoridad y el respeto se ganan "tratando bien a la gente" y "siendo una Policía de cercanía", no "pegando a la gente".