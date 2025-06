“Me salvó del calor sin obras ni líos”: aire acondicionado Shinco 3 en 1, ideal para pisos pequeños

Cuando el calor aprieta, no todos podemos permitirnos una instalación de aire acondicionado fija… y ahí es donde este modelo portátil de Shinco marca la diferencia. Con 7000 BTU (2,05 kW) y funciones de refrigeración, ventilación y deshumidificación, es perfecto para mantener el ambiente fresco sin complicaciones. Y ahora, con un descuentazo del 69%, pasa de 538,36 € a solo 162,13 €, y con el código ES20, se queda en 142,13 €. Un alivio para el bolsillo y para el verano.

Ideal para pisos pequeños, habitaciones, despachos o segundas residencias. No requiere instalación fija, se puede mover fácilmente gracias a sus ruedas y se adapta a ventanas estándar sin herramientas raras ni obras.

Un aliado portátil contra el calor de verano

Este tipo de aire acondicionado es perfecto para quienes quieren combatir el calor sin complicarse la vida. El Shinco 7000 BTU está pensado para habitaciones de hasta 18 m² (unos 54 m³), y se nota su eficacia: en pocos minutos refresca el ambiente y reduce la humedad, mejorando la sensación térmica de forma notable.

Tiene tres modos de uso: refrigeración, ventilador y deshumidificador, por lo que es útil incluso cuando no hace calor pero el ambiente está cargado. Incluye temporizador, mando a distancia y diferentes velocidades para ajustarlo a tu ritmo diario. Además, su diseño compacto no ocupa demasiado espacio, y se puede guardar fácilmente cuando no se usa.

Ahora mismo está a solo 142,13 € aplicando el código ES20, lo que lo convierte en uno de los aires acondicionados portátiles más equilibrados en calidad-precio. Perfecto para sobrevivir al verano sin obras ni facturas de locura.

