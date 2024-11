Samsung rebaja esta barra de sonido bluetooth un 50% en Amazon: Sonido envolvente a precio de risa

A todos nos encanta disfrutar de un buen sonido, pero no siempre es fácil encontrar una opción que sea potente y accesible. Con la Samsung HW-C400, tienes lo mejor de ambos mundos: graves potentes gracias a su subwoofer integrado y un diseño que no necesita más equipos.

Imagina encender tu serie favorita y escuchar cada diálogo de forma nítida gracias al Surround Sound Expansion. Esta tecnología optimiza el audio para que no te pierdas ni una palabra, incluso en las escenas más intensas. Todo eso ahora a un precio de escándalo: 64,43 euros. Si querías darle un toque extra a tu entretenimiento, ¡este es el momento!

Samsung HW-C400: La barra de sonido que transforma tu TV a mitad de precio en Amazon

Si eres de los que odian los cables, la conexión Bluetooth te permite conectar tu televisor de forma inalámbrica en segundos. Lo mejor es que no necesitas más mandos rondando por la casa, ya que con One Remote Control puedes controlar tanto tu televisor como la barra de sonido con el mismo mando. ¿Y para esas noches en las que no quieres molestar a nadie? Activa el Modo Noche y disfruta de diálogos claros sin subir el volumen.

¿Por qué gastar más cuando puedes obtener un sonido increíble por menos? Aprovecha este 50% de descuento y lleva tu experiencia de cine en casa al siguiente nivel por solo 64,43 euros.

