El secreto mejor guardado en televisores: la Smart TV que muchos confunden con una gama alta

Cada vez son más los usuarios que descubren que no hace falta gastar 500 o 600 euros para tener una tele con calidad de imagen espectacular y todas las funciones de una gama alta. El ejemplo más claro es la METZ MQF7000Z, una Smart TV QLED con Google TV que muchos confunden con modelos de marcas como Samsung o LG. Y no es para menos: su precio actual, 167,07 €, supone un ahorro de casi 400 € respecto a su valor original.

QLED, Dolby Audio y diseño sin bordes

METZ MQF7000Z Aliexpress Aliexpress

Lo primero que llama la atención es su pantalla QLED con resolución HD, una tecnología que ofrece colores más vivos, negros más profundos y un brillo uniforme, incluso en habitaciones iluminadas. A eso se suma la compatibilidad con HDR10 y el sistema Dolby Audio, que mejora el sonido envolvente sin necesidad de barra adicional.

Su diseño marco a marco, casi sin bordes, refuerza ese aspecto premium que uno espera en televisores mucho más caros. Además, incorpora Google TV, lo que significa que puedes acceder directamente a Netflix, Prime Video, YouTube o Disney+ sin necesidad de dispositivos externos.

Fluidez y cuidado visual

METZ ha integrado su tecnología Eyecare 3.0, que reduce la fatiga visual ajustando automáticamente el brillo y la temperatura de color según la luz ambiente. El mando Bluetooth con control por voz permite manejar la televisión cómodamente, sin apuntar directamente al sensor.

Y todo ello respaldado por una marca alemana con más de 80 años de experiencia en imagen y sonido, aunque menos conocida que las grandes multinacionales —un factor que explica en parte su precio tan competitivo.

Por menos de 170 €, la METZ MQF7000Z QLED Smart TV ofrece imagen, sonido y fluidez de gama alta a precio de gama media. Una opción perfecta para quienes buscan una tele moderna, elegante y completa sin pagar de más.

