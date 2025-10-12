La sorpresa del año: una tablet fluida, moderna y con Android 14 por menos de 100 euros

En un mercado donde la mayoría de tablets modernas superan los 150 €, la Teclast P30 se ha convertido en una de las mayores sorpresas del año. Compacta, ligera y con Android 14, ofrece un rendimiento fluido y una experiencia muy por encima de lo que cabría esperar por su precio. Su rebaja del 69 %, que la deja en apenas 57 €, explica por qué está escalando posiciones en Amazon.

Fluidez y almacenamiento más que suficiente

Teclast P30 Aliexpress Aliexpress

Equipada con un procesador UNISOC T606 de ocho núcleos, la Teclast P30 ofrece un rendimiento estable tanto para navegar, estudiar o ver series como para usar apps de productividad o redes sociales. Su configuración permite alcanzar hasta 12 GB de RAM (expandible) y 128 GB de almacenamiento, con posibilidad de ampliar mediante tarjeta microSD.

La pantalla IPS de 10,1 pulgadas con resolución 1280 x 800 ofrece buena nitidez y color, ideal para contenidos multimedia. Y su batería de 6000 mAh garantiza horas de uso continuado sin depender del cargador, algo poco habitual en este rango de precios.

Diseño funcional y actualizado

A diferencia de otras tablets económicas, la P30 viene con Android 14 preinstalado, lo que significa mayor seguridad, fluidez y compatibilidad con las últimas versiones de las aplicaciones más usadas. Su estructura metálica ligera y sus bordes finos le dan un aspecto mucho más premium de lo que su precio sugiere.

Además, cuenta con Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0, cámara frontal y trasera, y una interfaz limpia y rápida pensada para tareas cotidianas, teletrabajo o entretenimiento familiar.

Por menos de 60 €, la Teclast P30 es una de esas compras que sorprenden incluso a los más escépticos: actual, fluida y práctica, con todo lo necesario para el día a día sin gastar más de la cuenta.

