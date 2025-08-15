El truco para ahorrar en pastillas Finish: este pack de 120 unidades cuesta menos que el de 72 en Carrefour

En muchos hogares se ha vuelto casi imprescindible: el lavavajillas ya no es un lujo, es parte de la rutina. Pero si haces números, las pastillas pueden salir más caras de lo que parece. Por eso este pack de 120 cápsulas Finish Ultimate Plus por 22,88 euros en AliExpress está llamando tanto la atención. Especialmente cuando el pack de 72 unidades ronda los 24 euros en supermercados como Carrefour. No hablamos de una versión básica ni de una marca blanca: son las cápsulas más completas de Finish, pensadas para dejar la vajilla impecable sin necesidad de prelavado. Y el precio por unidad es de los más bajos que se han visto últimamente.

Limpieza a fondo, sin prelavado y con menos químicos: lo que hace diferente a esta gama

Finish Powerball ULTIMATE PLUS ALL IN 1 AliExpress AliExpress

Este tipo de producto no suele generar entusiasmo… hasta que lo pruebas y ves que no hace falta rascar la bandeja del horno antes de meterla al lavavajillas. Las Finish Powerball Ultimate Plus All in 1 no solo limpian, también brillan, cuidan y protegen.

Lo que las hace especiales es su tecnología Cyclesync: en lugar de soltar todos los ingredientes a la vez, van liberando cada componente justo en el momento del ciclo en que más efecto tiene. El resultado es que incluso los restos quemados salen con un solo lavado, y los vasos no pierden brillo con el tiempo.

Además, tienen un 15 % menos de carga química que otras pastillas compactas de Finish, lo que se traduce en un lavado más eficiente y, en cierto modo, más respetuoso con lo que usas cada día.

¿Por qué merece la pena este formato grande?

Aquí el truco está en la cantidad. 120 unidades dan para unos 4 meses si pones el lavavajillas una vez al día. Es el típico producto que siempre se necesita, y que sale bastante más barato si compras en pack grande. Pero ojo: en supermercados, este mismo formato suele superar los 30 euros —cuando no está directamente agotado—.

Además, al no necesitar prelavado, ahorras también en agua, tiempo y esfuerzo. No hace falta frotar ni aclarar antes de cargar. Y si alguna vez has tenido que repetir un lavado por una sartén pegada, sabrás lo frustrante (y caro) que puede resultar.

Para quienes buscan eficiencia sin complicaciones, esta opción tiene sentido. No es el producto más vistoso, pero sí uno de los que más uso y ahorro pueden generar en casa.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.