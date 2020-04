Barceló alerta: los test privados no deben hacerse. Sanidad es la única que controla datos y tratamientos

No hay test del covid-19 que valga que no pase por el control de la Conselleria de Sanidad. La consellera del ramo, Ana Barceló, ha dejado claro este martes que los análisis que se están haciendo en laboratorios privados tienen que estar bajo la supervisión de Salud Pública. “No es recomendable que (empresas, particulares, clubs de fúbtol...) los lleven a cabo”, ha declarado para a continuación explicar que si el test da positivo, el paciente debe someterse a un seguimiento y a un tratamiento en la sanidad pública, mientras que si da negativo, tiene que confirmarse posteriormente mediante una PCR y seguir las instrucciones que el Ministerio ha establecido para estos casos. Sea como fuere, la persona que quiera pagar de su bolsillo una prueba para conocer si es portador del coronavirus tendrá siempre que informar a la Conselleria y someterse a sus órdenes.

“Es recomendable que no actúen por su cuenta. No se puede hacer de esta manera. Se debe trabajar desde la sanidad pública, que es la que hace el seguimiento de la pandemia”, ha aclarado Barceló. “Si hacemos test masivos pensando que es una vacuna y ya está todo resuelto, nos equivocaremos. El test confirmará pero no quiere decir que dentro de tres o cuatro días esa persona pueda contagiarse”.

Llamadas desde hoy

La consellera ha informado también que el estudio de seroprevalencia ordenado por el Gobierno central ha arrancado hoy en la Comunitat valenciana y que parte de las 6.600 valencianos elegidos comenzarán hoy a recibir la llamada en la que se les informará de los pasos a seguir para someterse a la prueba que les diré si son inmunes al covid-19.

Los test serán voluntarios y se realizarán tanto a todos los miembros de la familia como a las personas que se encuentren cuidando a una persona mayor aunque no existiera vínculo familiar.

El muestreo se llevará a cabo en municipios de menos de 5.000 habitantes, de entre 5.000 y 20.000 habitantes, de entre 20.000 y 100.000 habitantes y en localidades de más de 100.000 habitantes.

En total, se han seleccionado 111 municipios de toda la Comunitat Valenciana (22 en Castellón, 40 en Alicante y 49 en Valencia). En la provincia de Castellón se llevará a cabo en 528 hogares, en la de Alicante en 960 hogares y en la de Valencia participarán 1.176 hogares.