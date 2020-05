Solo 10 zonas de la Comunitat Valenciana pasan el lunes a la Fase 1

1.321 muertos y 13.507 contagiados. Detrás de cada cifra hay una persona, insisten una y otra vez los responsables de las Administraciones públicas que gestionan la peor crisis sanitaria de la historia. Pero hoy solo contaban los datos, los porcentajes, el número de camas y la capacidad de resistencia de un sistema compuesto por un ejército de batas blancas, verdes y azules. Esas cifras, aún muy lejos de las que todos desearíamos, han permitido a parte de la Comunitat Valenciana pasar a la Fase 1 de la desescalada.

Así, pasan a la Fase 1 el Departamento de Salud de Vinaròs (Castellón), otros tres de la provincia de Valencia (Requena, Xàtiva-Ontinyent y Gandia) y otros 6 Departamentos de la provincia de Alicante (Alcoi, Denia, La Marina Baixa, Elda, Orihuela y Torrevieja).

En esta fase queda excluida la ciudad de Valencia, que cuenta con cinco Departamentos de Salud: Clínico-La Malvarrosa, Arnau de Vilanova-Llíria, La Fe, el Hospital General y el Doctor Peset. Todos ellos suman un total de 4.582 contagios (el 33,9 por ciento del total de la Comunitat valenciana) y 404 muertes (el 30,5 por ciento del total) desde el inicio de la pandemia.

A partir de este lunes a los valencianos que residan en las 10 zonas elegidas se les permitirá ver a sus seres queridos (salvo que sean positivo por coronavirus, estén en aislamiento, sean ancianos o pertenezcan a un grupo de riesgo); se podrán reunir hasta diez personas (en casa o en la calle.); si les apetece, se tomarán una cerveza en una terraza (con limitaciones de aforo y medidas de distanciamiento); viajarán juntos en coche (siempre que los ocupantes sean los habitantes de un mismo domicilio) y hasta ir de compras o bibliotecas (en locales de menos de 400 metros cuadrados) o si tienen mala suerte, asistir a un entierro o un velatorio (con un máximo de entre 10 y 15 personas). Pero no podrán salir de la provincia ni bañarse en la piscina. Aunque, tal y como ha señalado hoy la vicepresidenta Mónica Oltra: “Que ninguno se piense que si pasamos a la Fase 1 el lunes, esto volverá a ser como el 15 de octubre del año pasado, porque no es así”.

“No hay que bajar la guardia” repite siempre que tiene ocasión la consellera de Sanidad, Ana Barceló. El visto bueno del Ministerio a estas diez zonas no es un salvoconducto; igual que desescalamos volvemos a escalar. Y es que muchos, hasta la propia Barceló, han notado en la calle cierto relajo en el mantenimiento de la distancia social, tanto es así que este jueves hizo un llamamiento especial a los jóvenes: "Esto no es una película de ciencia ficción. Las muertes de cada día son muy reales”.