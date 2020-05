Sanidad da por hecho que habrá áreas de la Comunitat que no pasen a la Fase 1

Lo cierto es que hasta el momento se había dado por hecho que la Comunitat Valenciana, no solo pasaría a la Fase 1 de la desescalada, sino que lo haría en bloque, de manera conjunta. Pero la consellera de Sanidad, Ana Barceló, acaba de abrir una nueva posibilidad: que haya departamentos que no puedan acceder a la siguiente fase por no cumplir los requisitos.

“No es que sea una posibilidad, es que lo estamos cerrando con el Ministerio y en unas horas comunicaremos qué departamentos pueden pasar y cuáles no”, ha explicado Barceló al conjunto de los medios de comunicación que hoy seguían la rueda de prensa de balance de los nuevos contagios, y que han sido muy insistentes en este asunto, que centra la actualidad política, sanitaria y social de hoy.

Por lo tanto, a lo largo de la tarde, la consellera ofrecerá otra rueda de prensa para informar de la decisión que finalmente se ha adoptado junto con el Ministerio. “Explicaremos qué departamentos pasan y en qué condiciones”.

“Pasarán aquellos departamentos que puedan pasar y los que no puedan, no pasarán, es responsabilidad nuestra cuidarlos. La Sanidad no son matemáticas”, ha insistido la consellera.

Ahora bien, en estos momentos se desconoce cuál es esa división por departamentos de salud que se le ha presentado al Ministerio, no se sabe si son 14 o 24. “No les puedo proporcionar esa información porque todavía lo estamos mirando, no es sencillo, hay que bajar mucho a la realidad”, ha señalado Barceló. A pesar de que la Generalitat valenciana presentó al Ministerio de Sanidad el pasado miércoles su propuesta para acceder a la Fase 1 de la desescalada, según ha explicado hoy la consellera, este asunto “se dejó abierto”.