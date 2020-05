Los centros educativos reabrirán el día 14 de mayo para recibir el material sanitario adquirido

Alumnos y profesores no podrán acudir a los centros escolares durante la fase 1 de la desescalada. Así lo ha confirmado hoy la Conselleria de Educación a los sindicatos con los que se ha reunido para tratar de aclarar la situación en la que quedan los colegios cuando se confirme que la Comunitat Valenciana pasa de pantalla.

De así confirmarse los centros abrirán a partir del 13 de mayo para realizar funciones administrativas. El jueves y el viernes deberá haber personal administrativo para recibir el material de protección que ha comprado la Conselleria de Educación, según han especificado desde CCOO PV

Las instrucciones para seguir en la fase 1 pasarán por mesa sectorial el próximo miércoles. En esta reunión se podrá analizar la aplicación de la orden del Ministerio de Sanidad que se publicará el sábado.

El sindicato ha pedido que las tareas administrativas autorizadas sean la estrictamente necesarias y también que se realicen test a los trabajadores que deban incorporarse. Además, han insistido en que solo se abran los centros para cuestiones administrativas necesarias y con el personal imprescindible. Así mismo, han solicitado a la Conselleria que insista en que no está permitido la celebración de claustros ni de reuniones de coordinación porque todas se pueden hacer de manera telemática.

También ha insistido en que no es seguro adelantar la reincorporación de los alumnos de Infantil y Educación Especial al 25 de mayo, tal y como ha previsto el Gobierno central. No obstante, desde la Conselleria han preferido no pronunciarse sobre si se atenderá esta reivindicación.

En que la próxima semana el profesorado y el alumnado valenciano de los centros educativos sostenidos con fondos públicos continuarán los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia.

El conseller Educación, Vicent Marzà, ha explicado que “en todo momento, y en tiempo y forma, continuaremos manteniendo informada a la comunidad educativa cada semana: a los equipos directivos, el profesorado y las familias.

A partir del 13 de mayo, algún integrante del equipo docente de cada escuela e instituto irá al centro para realizar tareas muy puntuales de gestión y coordinación, así como de recepción de material y equipamiento.

La recepción de mobiliario escolar había quedado pendiente de entregar por el cierre de los centros educativos el 16 de mayo.

Este año, Educación ha invertido 17,2 millones de euros para el suministro de mobiliario y equipamiento escolar: desde pizarras, sillas y mesas hasta cestas de baloncesto y porterías de balonmano, y también de parques infantiles para los patios.Se aprovechará la apertura puntual para tareas administrativas internas, sin el conjunto del profesorado ni alumnado, para reanudar la recepción de estos equipamientos.