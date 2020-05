El Corredor Mediterráneo, de nuevo atascado

Ferrmed-organismo encargado de la defensa y promoción del Corredor Mediterráno- ha vuelto a dar una vez más la voz de alarma. Advierte de que de acuerdo con los datos disponibles, “las inversiones que se están llevando a cabo en el Corredor Mediterráneo son insuficientes” y vuelve a poner el acento sobre los cuellos de botella que pueden generarse en puntos tan importantes como Valencia. "Si no se actúa rápidamente el colapso después de la implantación del ancho internacional en las líneas actuales, está garantizado en un lapso de dos a cuatro años”.

El presidente de Ferrmed, Joan Amorós, insiste en la necesidad de que se avance en la ejecución del túnel pasante y en la doble plataforma en Valencia porque, de lo contrario esta zona quedará saturada.

Ferrmed está trabajando en el estudio sobre cómo optimizar el tráfico modal en la Unión Europea- Study of Traffic and Modal Shift Optimisation in the EU-, cuyas conclusiones serán fundamentales para lograr el mejor ratio inversiones–resultados. “Desgraciadamente, hasta ahora, este ratio favorable no se ha cumplido en gran parte de las acciones llevadas a cabo por los Estados Miembro”.

Amorós explica que la primera fase del estudio, con determinación de las zonas del conjunto del “EU Core Network”, indica dónde hay que actuar de manera prioritario. Estará acabado a finales de este año y el documento completo, con especificación de las acciones a llevar a cabo en la red ferroviaria y en las vías navegables, junto con la evaluación del impacto favorable económico y medioambiental, a finales de 2021.

Ferrmed valora positivamente que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya defendido la puesta en marcha de un plan para la reconstrucción en el que las infraestructuras del transporte deben ocupar una parte significativa.

En este sentido, Ferrmed incide en la necesidad de acabar con las inversiones de carácter “político o suntuario” y disponer de un plan de inversiones debidamente estructurado, de acuerdo con los criterios de prioridad de carácter socioeconómico y medioambiental aprobado, de antemano, por la Comisión y el Parlamento Europeos.

Estas iniciativas deben estar en consonancia con los objetivos del Libro Blanco del Transporte de la Comisión. “Hay que actuar donde realmente están los tráficos y no donde el impacto socioeconómico y, particularmente, medioambiental son escasos o incluso nulos. Repetimos, bienvenido sea un plan de reconstrucción, debidamente estructurado y controlado a nivel europeo, que acelere la consecución de resultados positivos cuanto antes en toda la Unión Europea”.