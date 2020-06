Los heridos del confinamiento: lesiones deportivas por seguir a “youtubers” e “influencers”

Algunos fisioterapeutas estaban preocupados por si sus pacientes se resistían a volver a su consulta tras el confinamiento por miedo al contagio. Pero no solo han vuelto, sino que ahora estos profesionales han visto incrementado su trabajo por todos aquellos “heridos del confinamiento”, es decir, personas que se han lesionado en el periodo de encierro en casa por recurrir a entrenamientos en redes sociales sin tener en cuenta su estado físico ni su preparación.

“El seguimiento de ‘instagramers’ y ‘youtubers’ ha sido muy lesivo, no todo el mundo está en las mismas condiciones físicas, y ha habido gente que se ha hecho mucho daño”, explica el doctor en Fisioterapia y director de la clínica Riber Center, Antonio Bermejo. “Muchas personas optaron por practicar actividad física en casa para hacer frente a la ansiedad del encierro, pero eso ha tenido contrapartidas en muchos casos”, explica el doctor.

Luego hay otro tipo de lesiones, las producidas en la fase 0, podríamos decir. “Hay gente que no había corrido en su vida y pasó de cero a cien en un día, y claro, eso te pasa factura”, asegura Bermejo, quien explica que desde que reabrió su clínica a finales del mes de mayo está atendiendo muchas lesiones provocadas por las salidas a correr en personas que no estaban habituadas.

“Es más, hasta los deportistas profesionales, que han estado entrenando a alto nivel en sus casas durante este periodo, se están lesionando al volver a su actividad normal”, explica en referencia a la liga alemana, en la que 14 futbolistas se lesionaron en la primera jornada de regreso. “No es lo mismo entrenar en tu casa que enfrentarte luego a las condiciones del exterior”, señala.

Además, no todos los futbolistas tienen grandes gimnasios en sus casas. Algunos son personas “normales” que viven en pisos y que han tenido que seguir sus entrenamientos como han podido. “En la liga española -que regresa el próximo día 8 de junio- vamos a ver lo mismo que en Alemania”, advierte el doctor.

Pero no solo el deporte ha provocado lesiones durante el confinamiento. “Gente que ha estado horas sentada frente al ordenador teletrabajando, personas que no estaban acostumbradas a estar tantas horas agachadas jugando con sus hijos...”, son otros de los nuevos pacientes que la pandemia ha dejado tras de sí.

Sin embargo no todo son malas noticias. El doctor asegura que algunos de sus pacientes de la era pre-covid han experimentado notables mejorías. “Gente que tenía dolores musculares por estar tantas horas en el coche conduciendo, por ejemplo, y que durante el confinamiento han mejorado mucho al hacer reposo en casa”.

Claves para recuperar la actividad física de forma segura

No cabe duda de que después de dos meses y medio encerrados en casa, aunque se haya hecho ejercicio -el que más el que menos, casi todo el mundo ha hecho sus pinitos- al recuperar el ritmo de la actividad física “outdoor”, esto es, en el exterior, son muchos los que se están resintiendo.

Javier Gómez es un joven licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que cuenta con un centro de entrenamiento personal en Valencia. Gómez insiste en que la principal recomendación para recuperar la actividad deportiva de una forma saludable es recurrir a un profesional. “Invertimos mucho dinero en nuestros coches y en nuestras casas, y cero en nuestro cuerpo. Los entrenadores personales no somos tan caros”, asegura Gómez, quien denuncia el elevado nivel de intrusismo que existe en su profesión.

“Yo no iría a un médico que no tuviera titulación, pues esto es lo mismo”, asegura, y señala que “no se puede comparar un curso de fin de semana para ser entrenador, a una licenciatura. Nunca puede ser lo mismo”.

Y, por supuesto, nada de imitar a famosos que muestran sus entrenamientos por redes sociales: “Cristiano Ronaldo, Chris Hemsworth (el actor de Thor), o su mujer, Elsa Pataki, nunca pueden ser ejemplo. A veces hacen rutinas que no son recomendables ni para ellos".

Para aquellas personas que no puedan o no quieran recurrir a un preparador profesional, estos son los ejercicios básicos: caminar, hacer senderismo, carrera suave (en el caso de las personas acostumbradas a correr, si no se practicaba este deporte antes del confinamiento, no hay porqué empezar ahora), y grandes clásicos que todo el mundo puede hacer en su casa: sentadillas, flexiones y abdominales.

Todo ello acompañado, por supuesto, de una dieta sana y equilibrada.