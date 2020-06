Puig quiere «abrir» la Comunitat el 15 de junio

Buenos datos epidemiológicos y sintonía con el Gobierno central. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, salió ayer satisfecho de la Conferencia de Presidentes que se celebra cada domingo desde que se inició el estado de alarma y aunque sigue manteniendo la prudencia, ahora sí, comienza a ver la luz al final del túnel.

La primera semana en la que toda la Comunitat Valenciana ha estado en fase 2 ha ido bien. «Hemos vuelto al trabajo, a los comercios, hemos cambiado de municipio, aumentado las reuniones sociales con precauciones y todo esto se ha traducido en esperanza y no en rebrotes». Así y todo, insistió en que el virus no se ha ido. «Continúa con nosotros y convivimos con él. Es crucial que no lo olvidemos».

Los indicadores son buenos, ha habido cinco días sin muertes y el índice reproductivo básico está en el 0,7.

Estos son los argumentos con los que se armó Puig para anunciar que hoy lunes, la Conselleria de Sanidad entregará al Ministerio la documentación para que toda la Comunitat Valenciana entre el próximo 15 de junio en la fase 3 , la última de la desescalada y en la que los gobiernos autonómicos ya tienen poder de decisión.

De entrada, y a falta de que el martes se reúna el Consell para acordar las medidas que se pondrán en marcha, Puig avanzó que la intención es permitir la movilidad entre las tres provincias y entre las comunidades que estén en la misma situación epidemiológica.

Por lo que respecta al reparto de los 16.000 millones del fondo que el Gobierno pone en disposición de las autonomías para asumir los gastos de la pandemia, Puig explicó que el criterio poblacional tiene más peso, por lo que se aumentará entre un siete y un diez por ciento los recursos que recibirá la Comunitat Valenciana. «Somos la segunda, por detrás de Andalucía, que más se beneficia. Entiendo que haya autonomías enfadadas, pero es de justicia».

No obstante, prefirió no concretar qué cantidad recibirá. «Hay que leer la letra pequeña y además, se debe aprobar en el Congreso de los Diputados».

Cómo se reparte el fondo

El primer tramo del fondo va destinado a Sanidad. Son 6.000 millones de euros para toda España y se recibirá en julio. En este, el peso poblacional ha pasado del 20 al 35 por ciento, y en el segundo tramo, 3.000 millones a percibir en noviembre, del 40 al 45.

Además, se ha incorporado un bloque educativo de 2.000 millones de euros que se distribuirá únicamente con variables demográficas. En este sentido, Puig admitió que la Educación no ha tenido el peso que se merece y avanzó que el próximo domingo se definirá cómo será el comienzo del próximo curso escolar.

El tercer bloque del fondo, de 5.000 millones, servirá para compensar la caída de los ingresos propios. Se repartirá en diciembre y Puig reclama al Gobierno que se tenga en cuenta la recaudación efectiva en tributos cedidos, el esfuerzo fiscal y que se penalice a las regiones que provocan «dumping fiscal». También habrá 800 millones destinados al transporte público para compensar la caída de ingresos.