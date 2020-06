Ciudadanos exige que se realicen PCR a los trabajadores de FGV

Cercar la pandemia y proteger a los trabajadores de sectores esenciales. Con estos dos argumentos la diputada de Ciudadanos, Mamen Peris, solicitó a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad la realización de pruebas diagnósticas de covid-19 a los trabajadores de FGV. “Los trabajadores de los transportes públicos continúan dando servicio, muchos de ellos en contacto con la ciudadanía. ¿Tienen previsto la realización de test a los trabajadores de FGV?”, cuestionó la diputada mediante una pregunta parlamentaria.

La respuesta parlamentaria emitida por el conseller del ramo, Arcadi España, no deja lugar a la interpretación. No se someterá a los trabajadores a estas pruebas a no ser que lo indique un médico porque, de momento, “los servicios de prevención de riesgos laborales que realizan actividades sanitarias deben limitar la realización de pruebas diagnósticas para la detección de covid-19 a los ámbitos de actuación establecidos por el Ministerio de Sanidad”.

Peris insiste en que la OMS recomienda cuidar a todos aquellos trabajadores que están en primera línea, y entre este grupo, están aquellos que desempeñan una tarea esencial como es el transporte público. “Si las empresas privadas lo están haciendo, ¿por qué no lo puede hacer la Conselleria. El virus sigue estando fuera. Está claro que la prueba ofrece una foto fija, pero también permite poner medidas precautorias”. Argumenta además que no supone un gasto importante, “estamos hablando de ocho euros por prueba”.