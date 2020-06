La “nueva normalidad” no impide que se vaya a saltar las olas a medianoche para cumplir con el ritual que marca la noche de San Juan. Ahora bien, todo debe hacerse cumpliendo las medidas que marca “la nueva normalidad”. Si no hay una separación de metro y medio hay que llevar la mascarilla y por supuesto, “los botellones no están permitidos”.

La delegada del Gobierno, Gloria Calero, ha apelado este lunes a la “responsabilidad individual” en la Noche de San Juan, para que cada persona cumpla con las medidas de protección y no haya que dar “un paso atrás” .

Ha asegurado que “casi todos los ayuntamientos” de la Comunitat han suspendido las celebraciones de la festividad de la Noche de San Juan y ha apelado a la “responsabilidad individual ”. La delegada del Gobierno ha remarcado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto con la Policía Local, estarán “vigilantes” y “pendientes” de que se cumplan las normas esa noche, pero no se puede “poner un policía detrás” de cada persona.