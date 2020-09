El accidente de un estibador en el Puerto de Valencia frena la recuperación del tránsito del recinto

El accidente sufrido el pasado 13 de septiembre por un estibador en el Puerto de Valencia ha paralizado la recuperación del tránsito portuario que el recinto había empezado a experimentar durante el mes de agosto y principios de septiembre. Así lo acaba de transmitir el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, tras participar en el Consejo de Administración de la institución.

El accidente causó “graves daños materiales”, ha señalado Martínez, quien ha explicado que la APV está trabajando coordinadamente con la empresa TIL para intentar recuperar la normalidad, aunque “va a costar tiempo”, ha advertido. La empresa ha sugerido que habrá que adquirir una grúa nueva para recuperar los 100 metros cuadrados que han quedado inhabilitados tras el accidente, lo cual supone perder entre el 14 y el 15 por ciento del tránsito de ese muelle.

Los estibadores han solicitado la creación de un foro para mejorar la seguridad de su trabajo.

“El buen comportamiento del tráfico en agosto no va a poder continuar en septiembre y no podrá recuperarse hasta que no se normalice la terminal”. “M da pena porque la primera quincena de septiembre fue muy buena pero, por desgracia, no vamos a poder continuar”, ha señalado.

“Hasta diciembre vamos a tener problemas para manejar tráficos”, ha indicado el presidente de la APV quien ha añadido que la paralización de la terminal puede suponer una pérdida de unos 25.000 contenedores al mes, durante tres meses, que es el periodo que se calcula que tardará en recuperarse la terminal.

Esta pérdida supondría aproximadamente el cinco por ciento del total de tránsito del Puerto de Valencia.

Cuatro meses más para TIL

El Consejo de Administración de la APV ha aprobado hoy conceder cuatro meses a la empresa TIL para estudiar si el nuevo proyecto de ampliación del Puerto de Valencia (sin la prolongación del dique) “les encaja”.

En ningún caso, ha dicho el director de la APV, TIL se está replanteando el proyecto.

Martínez ha indicado que esperan tener la respuesta de Puertos del Estado antes de estos cuatro meses, “de hecho está trabajando de manera acelerada”. Ha considerado “lógico” que TIL solicite más tiempo, puesto que se eliminó un dique el proyecto inicial, lo cual modifica los “modelos numéricos”.

No contemplan, ha dicho Martínez, que Puertos del Estado decida que se tiene que realizar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Si la piden: “Dios dirá”.

Sobre las obras de rehabilitación del pantalán del Puerto de Sagunto, Martínez ha explicado que están esperando un informe de los técnicos sobre qué hacer, si demolerlo y hacer otro o rehabilitarlo.