Galiana se disculpa: “La decisión de usar un doblador no fue adecuada”

El concejal de Innovación de Valencia, Carlos Galiana, ha “lamentado profundamente” su decisión de intervenir en directo simulando hablar en inglés mientras otra persona le doblaba en una especie de ‘playback’, ha pedido disculpas y ha admitido que esa decisión “no fue la más adecuada”.

La intervención en inglés del edil de Compromís en la videoconferencia para defender la candidatura de esta ciudad como Capital Europea de la Innovación fue doblada por otra persona, lo que ha suscitado las críticas de partidos como PP y Ciudadanos.

“Como concejal de Innovación, la máxima prioridad que he tenido siempre ha sido promover a Valencia como una ciudad referente en Europa a nivel de políticas de innovación, por eso hemos dedicado meses de trabajo para presentar un proyecto serio y riguroso”, ha señalado Galiana en un comunicado.

“De hecho, así se ha considerado por el jurado al haber llegado hasta la última fase del proceso y habernos otorgado un premio de 100.000 euros”, ha señalado.

Respecto a su intervención en la que simulaba hablar en inglés, ha añadido: “Lamento profundamente que una acción puntual e individual esté quitando protagonismo a todo este recorrido y trabajo que, por otra parte, llevamos años realizando desde distintas áreas, para situarnos como un polo de innovación reconocible dentro de Europa”.

“La decisión que tomé ayer de realizar mi intervención con un traductor fue con la intención de que el mensaje a transmitir llegase de la manera más clara posible, pero visto con distancia me he dado cuenta que no fue la más adecuada”, ha admitido.

“Aunque soy consciente de que eso en ningún momento restó puntos a la candidatura, debo pedir disculpas por esta decisión y así poder continuar trabajando para atraer inversiones a la ciudad y desarrollando políticas e iniciativas innovadoras, en las que creo profundamente -según el concejal-. Solo ellas son las que deben tener todo el foco y centro de atención”.

Error puntual

La vicealcaldesa de Valencia Sandra Gómez (PSPV-PSOE) ha considerado “es verdad que se pueden cometer fallos o errores puntuales”, pero a su juicio “nada puede empañar” el trabajo desarrollado en la candidatura para la capital europea de la innovación.

Gómez ha asegurado que “esta ciudad esta preparada para ser capital europea de la innovación porque nos hemos convertido en una referencia a nivel internacional del buen trabajo que estamos desarrollando para aplicar la innovación en todos los ámbitos de nuestra vida”.

También el vicealcalde Sergi Campillo (Compromís) ha asegurado que “nadie se esperaba este impacto”. Campillo ha pedido “que la polémica no se coma el fondo del asunto”, y ha recordado que “Valencia ha logrados ser una de las seis ciudades finalistas para la capitalidad europea de la Innovación”.

“Ese es mérito de la Concejalía de Innovación -que dirige Galiana-” y ha destacado el “ecosistema innovador creado en la ciudad en los últimos años”.

Dimisión, si o no

Menos condescendientes han sido los miembros de la oposición. Así, la portavoz del PP, María José Catalá, ha exigido este viernes responsabilidades por la “chapucera” intervención pública del concejal Carlos Galiana y ha señalado que “Valencia no merece este nivel de bochorno nacional e internacional”. Para Catalá, “lo sucedido ayer es un nuevo fraude para Valencia, que puede afectar a la credibilidad y solvencia de la ciudad de cara a la instituciones europeas, porque nos jugábamos la capitalidad de la innovación”.

Asimismo, ha añadido que “que es un fraude que se suma a otros como el robo de los 4 millones de la EMT o el reciente robo de 5.000 euros en el Palau de la Música”.

La portavoz del P municipal ha exigido responsabilidades al Gobierno de Ribó y el PSOE por “el daño que se ha hecho a la imagen de la ciudad de Valencia por la ridícula defensa que hizo el concejal de Innovación de la candidatura de la ciudad a ser Capital Europea de la Innovación en 2030”. En esta línea, ha declarado que “el alcalde debe tomar una decisión al respecto, porque no puede permitir que la imagen de la ciudad quede en mal lugar”, aunque según ha apuntado Catalá, “en cinco años con gobiernos de Compromís no he visto dimitir a nadie”.

El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Valencia José Gosálbez ha pedido este viernes a su homólogo de Compromís Carlos Galiana que “pida perdón”, y ha considerado que sería “excesivo” que dimitiese, “aunque tampoco pasaría nada”.

Desde Ciudadano, el portavoz Fernando Giner, ha lamentado los hechos y ha exigido a Galiana que se disculpe por haber “echado a perder muchas horas de trabajo”.