Casado dice que los valencianos ”no sois apéndice de nadie”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado este sábado que la Comunitat Valenciana tiene una “riqueza enorme” como para que alguien la ponga de “anexo” o “apéndice de algo irreal e imposible” como los Països Catalans, algo que no van a “permitir”.

Casado se ha pronunciado así en un acto educativo celebrado en el complejo cultural Las Naves de Valencia, en el que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha indicado que si el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no quiere contar con la ayuda de este partido en educación y opta por la “imposición”, les encontrarán en los tribunales.

El líder del PP ha destacado que Bonig se está haciendo “una experta” en educación, pues su partido ha ganado 42 sentencias “en defensa de la libertad y la calidad educativa” en la Comunitat Valenciana, y ha asegurado que a su partido le gusta la España plural y diversa, pero unida.

Casado ha lanzado un “mensaje de optimismo”, porque ha considerado que la reforma de la educativa “no le va a salir bien” al Gobierno, al que ha acusado de plantear una ley “inadecuada” y sin consenso, y ha detallado el modelo en el que creen, basado en la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos, la igualdad de oportunidades o un “bilingüismo cordial”.

En su opinión, la lengua no debe ser un “obstáculo”, sino una “autopista de conocimiento, de unión”, por lo que no se puede entender que el español no sea lengua vehicular, y ha defendido incluso un “trilinguismo cordial” y sin “trampas”, como la de que quien quiera estudiar inglés se tenga que escolarizar en valenciano.

Una evaluación pública de conocimientos del alumnado, reforzar la inspección educativa, la colaboración público privada en la enseñanza de 0 a 3 años, la digitalización o materias troncales a nivel nacional que saquen el “adoctrinamiento” de las aulas son otras de sus propuestas.

Por su parte, Bonig ha reivindicado la “batalla por la libertad” educativa que este partido libra desde hace cinco años, con sentencias que han sentado doctrina tras ser ratificadas por el Tribunal Supremo, y ha asegurado que la sociedad pide “a gritos” un acuerdo educativo de todos.

Ha lamentado que la Comunitat sea un “banco de pruebas de la izquierda” y ha cuestionado la “imposición del valenciano” en esta tierra, ahora también en la función pública, que a su juicio al final lo que hace es “emprobrecer” este territorio en lugar de “engrandecerlo”.

Bonig ha asegurado que no tienen una visión “elitista” de la concertada, sino que lo que hacen es defender la “libertad”, y ha indicado que ante la “política e ideológica” ley Celaá, asumen el “reto” del pacto educativo que Casado ha ofrecido a Pedro Sánchez y se lo plantean también a Puig.

La presidenta del PP de la ciudad de Valencia, María José Catalá, ha lamentado que se haya vuelto “40 años atrás en el debate educativo”, con debates que ya se habían superado, y ha opinado que “el gran problema” de la ley Celaá es su “falta de ambición y de metas”.

En el acto han intervenido también la presidenta de la Asociación de inspectores una nueva Educación, Susana Sorribes, quien ha criticado que la ley Celaá abra la puerta a que pueda haber “17 proceso distintos” de selección de inspectores, y la presidenta de CSIF, Alicia Torres, para quien esta ley “de parte” creará “caos”.

El presidente de la patronal de la educación privada y concertada de Valencia, Alberto Villanueva, ha criticado que esta ley “invente un derecho a la educación pública” y elimine “la demanda social”, y la presidenta de la Confederación Valenciana de Padres y Alumnos COVAPA, Sonia Terrero, ha lamentado que se cuente con las familias y la “imposición” del valenciano.

La visita de Pablo Casado este sábado a València incluye también una comida con dirigentes de la patronal CEV y la inauguración de la sede del PP de la ciudad.