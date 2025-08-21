Reabre el puente del siglo XIX arrasado por la dana que conecta Torrent con Alaquàs

Estamos en época de reconstrucción tras la dana, de reinauguración de carreteras y también de puentes históricos que, tras mucho trabajo, vuelven a ver la luz. En Riba-Roja el Pont Vell del Siglo XVI todavía necesita un tiempo, pero hoy mismo se ha reinaugurado el puente histórico de la calle Gómez Ferrer que conecta la segunda ciudad más poblada de la provincia de Valencia, Torrent, con los municipios de Alaquàs, Aldaia y Xirivella.

El subdelegado del Gobierno en Valencia y delegado del Gobierno en funciones, José Rodríguez, ha cruzado esta mañana el puente en Torrent y ha querido recordar que “la financiación íntegra de la reparación del puente que une Torrent y Alaquás por parte del Gobierno de España es un claro símbolo de su apoyo inequívoco a la reconstrucción y recuperación de todos los municipios afectados por la dana”.

Así lo ha afirmado Rodríguez en el acto de apertura del puente que conecta Torrent con Alaquás, afectado por la dana, cuya reparación se ha llevado a cabo con cargo a las ayudas, que el Ministerio de Política Territorial ha destinado a sufragar el 100% de la reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal afectados por la dana.

El Ayuntamiento de Torrent ha contado con una inversión de 1.917.946 euros del Gobierno de España para el refuerzo de estribos y pilas, la instalación de escolleras de protección, la colocación de un nuevo tablero y la restitución de defensas, barandillas e iluminación del histórico puente de la calle Gómez Ferrer, que conecta Torrent con el municipio de Alaquàs. El puente, que salva el barranco del Poyo, resistió la riada, pero el fuerte caudal arrasó parte de su tablero y dañó elementos estructurales y de acabado.

De la inversión de 1.700 millones de euros que el Ministerio de Política Territorial ha destinado a entidades locales, el Ayuntamiento de Torrent ha recibido 114.490.134 euros que, ha matizado el delegado del Gobierno en funciones, “costearán el 100% de la rehabilitación de sus infraestructuras”.

En total, ha recordado Rodríguez, “la inversión del Gobierno de España en Torrent tras la dana está cerca de los 170 millones de euros”.