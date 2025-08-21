El tiempo
La Comunitat supera las 300 muertes por calor desde junio tras las últimas dos semanas de agosto con 118 muertes
La semana del 11 al 16 de agosto se produjeron 59 fallecimientos relacionados con las temperaturas, los mismos que se lleva en esta semana del 18 al 24 de agosto
Las muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunitat Valenciana desde el pasado 1 de junio ascienden ya a 309, de las que 155 se produjeron en julio y 122 en lo que llevamos de este mes de agosto.
Del 1 de junio al 20 de agosto de 2025, el MoMo, sistema de vigilancia de la mortalidad diaria del Ministerio de Sanidad, ha contabilizado en toda España 3.202 fallecimientos atribuibles a temperaturas, 309 de ellos en la Comunitat Valenciana.
Por provincias, Alicante sigue siendo la que registra cifras más altas de fallecimientos, con 205, seguida de Castellón (72) y Valencia (32).
Del total de fallecidos en la Comunitat Valenciana desde el 1 de junio, 166 son hombres y 143 mujeres, según los datos del MoMo.
La mayoría de fallecimientos se produjo durante la semana 27 del año (entre el 30 de junio y el 6 de julio), con 60 fallecimientos por altas temperaturas, seguida de la semana 33 (del 11 al 16 de agosto) y lo que llevamos de 34 (del 18 al 24 de agosto), con 59 muertes en cada una de ellas.
En la semana 28 (del 7 al 13 de julio) murieron 52 personas por esa causa; en la semana 30 (del 21 al 27 de julio) fallecieron 35 personas, y en la semana 26 (del 23 al 29 de junio) perdieron la vida 22 personas debido a la temperatura.
Desde el lunes 11, en el que se inició en la Comunitat una ola de calor que ha llevado a registrar temperaturas extremas, se han producido 118 muertes (74 en la provincia de Alicante, 32 en la de Castellón y 11 en la provincia de Valencia).
Los días con más fallecidos por calor durante este verano han sido el 19 de agosto, con 21 muertes atribuibles a la temperatura; los días 18 y 20 agosto, con 19 muertes cada día, y el 17 de agosto, con 16 fallecimientos.
La cifra de fallecimientos atribuibles a las temperaturas durante el mismo periodo de 2024 (del 1 de junio al 20 de agosto) fueron 256 en la Comunitat Valenciana, 132 de ellos correspondientes a mujeres y 124 a hombres.
Por provincias, Alicante registró en ese período del año pasado 208 muertes por este motivo, Castellón 34 y Valencia 14, según los datos del MoMo.
