La propuesta fiscal del PP para la Comunitat Valenciana, bajar el IRPF a las rentas de hasta 30.000 euros

”Nos quieren subir los impuestos a todos”, ha asegurado hoy la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que ha propuesto bajar el tramo del IRPF un siete por ciento a aquellos que ingresen menos de 30.000 euros al mes.

Proponen también eliminar el impuesto de Sucesión, que en la Comunitat Valenciana es el tercero más alto de toda España, y bajar del diez por ciento al seis el que afecta al ámbito de las empresas. Por último defiende la supresión del impuesto de Patrimonio, Donaciones y rebajar el de Actos Jurídicos Documentados, que está entre el 1,5 y el 2 por ciento, al 0,75 por ciento.

Bonig ha defendido también que el Gobierno valenciano debería preocuparse por reducir el gasto porque “además de subirse el sueldo”, el sector público recibe cada vez más dinero público, “1.104 millones desde 2016 y en los presupuestos para 2021 prevé 341 millones de euros más”.

“Es mentira que se pague menos. Un trabajador con un solo pagador no tiene que hacer la declaración de la renta hasta 22.000 euros, igual que los que cobran una pensión o un subsidio si no llega a los 14.000 euros. A todos ellos no les llegan las bonificaciones. Si aplicamos lo que dice el PP se quedarán entre 90 y 100 millones en los bolsillos de lo valencianos. Con esto se fomenta el consumo y se reactiva la economía. No hay ningún país de Europa donde se suban impuestos”.

Armonización fiscal, “que se abra para todos”

El PPCV acudirá a los tribunales por si Puig sube los impuestos a los valencianos aprovechando la “armonización fiscal” que plantea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bonig ha reclamado valentía y que si se abre este debate, “que sea para todos” y ha citado los privilegios del País Vasco, Navarra. A la lista ha añadido Canarias, “¿también le afectará la armonización?”

Además, ha advertido que otras autonomías reclamarán, por ejemplo, otro reparto del IVA. “¿Quién dice que las del interior no reclamen otra distribución?” Como ejemplo ha citado que, en circunstancias normales, la Comunitat Valenciana recauda mucho IVA gracias al turismo y que se queda con el 50 por ciento. El resto es para el Estado. “Cuando se abren batallas... más vale serenarse”.

Ha defendido que la Ley Orgánica de la Financiación Autonómica (Lofca) ya establece unos mínimos y unos máximos, y la Constitución defiende la independencia de las autonomías. “La autonomía consiste en esto. Puig quiere subir impuestos para mantener chiringuitos. Es cuestión de modelo y concepción, de lo que no hablan es gasto y gestión”.