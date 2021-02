El Síndic de Greuges dice que se silenció al PP en la comisión de investigación de la EMT

El Síndic de Greuges ha remitido unas recomendaciones al Ayuntamiento de Valencia en las que le indica que el informe elaborado por la Comisión de Investigación sobre el robo de cuatro millones de euros en la Empresa Municipal de Transporte (EMT) debería haber incluido el voto particular del PP, algo que no se hizo, y pone como ejemplo la comisión de investigación del caso Taula, en cuyo informe final sí que se incluyó el voto particular del PP, que fue votado en el pleno.

Esta recomendación del Síndic, Ángel Luna, parte de una reclamación cursada por el edil popular Carlos Mundina, en la que alertaba de esta circunstancia. Mundina denunció que se había silenciado la opinión del PP y se había contravenido el acuerdo inicial del “grupo de trabajo” constituido en el seno de la EMT para analizar el robo, y que desde un principio acordaron como normas de funcionamiento las mismas que afectan a las comisiones no permanentes del Ayuntamiento, al no tener las empresas públicas un régimen de funcionamiento donde se incluyan este tipo de “comisiones de investigación”.

De este modo, el procedimiento debería haber sido similar al de la comisión de investigación del Caso Taula y por lo tanto no se debería haber silenciado la opinión del PP en el informe final.

Por ello, el Síndic concluye su informe recomendando que “de conformidad con el acuerdo adoptado en el punto segundo del Acta de Constitución de la Comisión de Trabajo de fecha 8/10/2019, se aplique por analogía la regulación que para las comisiones no permanentes prevé el Reglamento Orgánico del Pleno, teniendo como antecedente y referente la Comisión de Investigación del caso conocido como “Operación Taula”, en el cuál la Comisión de Investigación elevó al Pleno una propuesta con un voto particular que se votó primero y posteriormente el dictamen elevado por la Comisión al Pleno”.

Al respecto, el concejal Carlos Mundina ha señalado hoy que “la presidenta de la comisión y los consejeros de Compromís y PSPV, de manera antidemocrática, se saltaron este acuerdo de la sesión de constitución de la Comisión e impusieron que las conclusiones se votaran en el seno del consejo de administración de la EMT y en el Pleno sin que se votara previamente el voto particular de los consejeros populares”.

Por ello, Mundina ha apuntado que “la aprobación de las conclusiones por el consejo de administración de la EMT sería improcedente de acuerdo con la resolución del Síndic de Greuges”, y por ello ha pedido la reapertura de la comisión y que se tenga en consideración el voto particular del PP.