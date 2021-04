Grezzi sigue sin entregar las grabaciones que hizo de ciudadanos que firmaron en contra de la modificación de líneas de la EMT

La concejal Marta Torrado ha anunciado que el Grupo Popular ha ampliado la denuncia presentada ante la Agencia Española de Protección de Datos “por las trabas que desde la EMT se están poniendo para facilitarnos el bruto de imágenes de video que se grabaron en la plaza de los Pinazo sin autorización de los militantes y personas que colaboraron con el acto de recogida de firmas”.

Según el PP, el sábado 29 de febrero de 2020, concejales, asesores, militantes y simpatizantes del Partido Popular (PP) fueron convocados a las 11:30 horas en la plaza de Los Pinazo de Valencia para recoger firmas en contra de la modificación de líneas de EMT, que iba a suponer una reducción del 75 por ciento de las plazas de este transporte público que llegan al centro de la ciudad. La convocatoria se hizo a través de las Redes Sociales y por canales de WhatsApp, pero no se envió a los medios de comunicación.

Al llegar al punto de la convocatoria, donde se instaló un carpa y un punto de recogida de firmas, autorizado por el Ayuntamiento, estaban esperando un cámara y un técnico de sonido de la productora Barret Film, quienes empezaron a grabar imágenes y sonido, a través de un micro de percha, de las conversaciones que tenían los concejales, asesores y militantes del PP con las personas que se acercaban a carpa y con los transeúntes interesados en firmar en contra de las medidas de la EMT.

Las grabaciones de imágenes y audio de las conversaciones se produjeron sin autorización previa de las personas firmantes y de las personas del PP que recogían las firmas. Cuando los responsables de prensa del PP de Valencia preguntaron al personal de Barret Film quién les había contratado para hacer las grabaciones respondieron que su cliente era la Empresa Municipal de Transportes (EMT) S.A.U, y que tenían el encargo de grabar imágenes y sonido de las personas que firmaban la petición del PP de paralización de la modificación de líneas.

A continuación, ha recordado Torrado, “les advertimos que no podían grabar las conversaciones (audio) de la gente sin contar previamente con su autorización, pero no atendieron nuestras peticiones y continuaron grabando durante más de una hora”.

Torrado ha señalado que “la EMT no puede inhibirse de estos hechos”. Por ello, la edil popular ha reclamado, de nuevo, que “Grezzi no siga reteniendo unas imágenes captadas sin permiso en las que se podría haber vulnerado el derecho a la protección de datos de las personas”.

Según ha destacado, “el presidente y la gerencia de la EMT no pueden excusarse para no entregar los videos aduciendo que no son propiedad de la empresa, o por supuestos problemas tecnológicos, porque el contrato firmado entre EMT y Barret Coop. establece en las cláusulas segunda y cuarta y anexo I, que los brutos son titularidad compartida entre EMT y Barret” Por todo ello, Marta Torrado ha reiterado que “es inadmisible que la presidencia y gerencia de la EMT sigan eludiendo su responsabilidad ante estos hechos”; y ha añadido para concluir que “desde el Grupo Popular nos preocupa que no nos den estos videos cuando hay abierta una investigación sobre los mismos por parte de la Agencia de Protección de Datos”.