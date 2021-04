El PP denuncia que Ribó recurra la reducción de las terrazas el mismo día que nombra a cinco nuevos altos cargos

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha pedido hoy al alcalde, Joan Ribó (Compromìs), que “deje trabajar en paz a los hosteleros”, tras conocer que el Ayuntamiento de Valencia quiere recurrir el auto judicial que suspende la reducción de terrazas de la plaza de la Virgen.

”Es indignante que en este contexto Ribó se dedique a perseguir judicialmente a los hosteleros, a los emprendedores, a quienes quieren levantar la persiana, cuando se trata de un sector que está sufriendo muchísimo las restricciones de la pandemia”, ha señalado.

Catalá ha añadido que “desde el PP pedimos dos cuestiones. Sensibilidad y una tregua. No podemos perseguirlos judicialmente y no dejarles trabajar, mientras que el señor Ribó se dobla los asesores, no para de nombrar altos cargos. Menos colocados y más sensibilidad con la hostelería”.

En este sentido, Catalá ha insistido en pedir la ampliación hasta las 20h de la hostelería: “Se puede dejar trabajar a la gente con las medidas de seguridad necesarias. Hay que darles un respiro.

La portavoz ha señalado que “es indignante y vergonzoso que el mismo día que el gobierno de Compromís y PSPV nombra a 5 nuevos altos cargos, doblando los que había en la época de Rita Barberá, el mismo día Ribó anuncie un recurso a un auto judicial que lo único que permite es que la gente de esta ciudad que quiere trabajar lo haga”.

”En esta ciudad se necesita más libertad, más sensibilidad con los trabajadores y menos enchufados” ha añadido.

En el auto conocido ayer del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Valencia que suspende las resoluciones del gobierno de Ribó y PSOE de reducir terrazas de hostelería próximas a la plaza de la Virgen, se reconoce “el delicado momento por el que están pasando este tipo de negocios”, recuerda el PP en una nota.