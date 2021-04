Catalá pide a Ribó que “sea un alcalde de todos y no enfrente unos vecinos con otros” con la Ampliación del Puerto

El Grupo Municipal Popular ha presentado en el Pleno del Ayuntamiento de Valencia que se celebra la próxima semana una moción para impulsar la regeneración de las playas del sur de la ciudad y la finalización de la Ampliación del Puerto.

“Este debe ser un debate sosegado y técnico. Joan Ribó, como alcalde de todos, no puede enfrentar a unos vecinos con otros. No puede reunirse sólo con una parte y no escuchar a quienes tienen argumentos para seguir adelante con el proyecto de ampliación”, ha señalado la portavoz del grupo municipal popular, María José Catalá.

La portavoz ha señalado que este debe ser un debate sosegado y técnico, y los técnicos de Puertos del Estado ya han hablado. Por eso, en la moción se pide que se respete los informes técnicos y jurídicos conocidos y que se impulse todos los trámites necesarios para llevar a cabo la finalización de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia con todas las garantías jurídicas y medioambientales.

“El progreso económico y la competitividad no están reñidos con el medioambiente y la finalización de la Ampliación del Puerto debe hacerse con todas las garantías jurídicas y medioambientales” ha subrayado Catalá, quien en la iniciativa presentada también por los concejales Carlos Mundina y Giner Corell, se exige a la Autoridad Portuaria de Valencia a que lleve a cabo todas y cada unas de las recomendaciones realizadas por Puertos del Estado en materia de vigilancia medioambiental, así como el resto de medidas que los técnicos y expertos determinen para la protección y regeneración de las playas del sur de Valencia.

“Hay que ponerse a la faena para proteger nuestras playas” – ha añadido- y ello implica aumentar el presupuesto destinado al control y regresión de la costa, así como para la protección y recuperación del litoral valenciano. Además, de captar fondos europeos para la regeneración de la costa.

Catalá ha finalizado subrayando que en el ánimo de Compromís parece estar paralizar el Puerto de Valencia para que el de Barcelona nos adelante. Nos jugamos miles de puestos de trabajo y en estos momentos de crisis económica no nos podemos permitir torpedear proyectos que generar riqueza y empleo.”