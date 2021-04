Puig reitera que el trasvase Tajo-Segura es “irrenunciable”

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado este martes en la comarca de la Vega Baja que el trasvase Tajo-Segura es “absolutamente irrenunciable” y que es “fundamental” garantizar “agua para siempre” para la huerta de la provincia de Alicante.

“Me reuniré con todas las personas que sea necesario para buscar el acuerdo”, ha subrayado Puig, con el fin de que el trasvase “esté garantizado en las mejores condiciones”.

El jefe del Consell ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Benferri (Alicante) tras visitar la balsa de la Comunidad de Regantes del Cuarto Canal de Poniente y antes de desplazarse hasta Crevillent para visitar el pantano ubicado en esta localidad alicantina con representantes de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante.

Posteriormente, Puig mantendrá en Elche una reunión con representantes de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura.

En sus declaraciones en Benferri, el presidente de la Generalitat ha manifestado estar “encantado de visitar hoy todo lo que es el fruto de este esfuerzo en común de tantas personas que durante tanto tiempo han hecho posible que la Vega Baja tenga en estos momentos la consideración de la huerta de Europa”.

Ha considerado “fundamental garantizar agua para siempre” y ha añadido: “es fundamental que seamos capaces de estabilizar una situación para que los agricultores no tengan que estar permanentemente en una situación de estrés pensando en si va a haber o no va a haber agua”.

“Creo que tenemos que tener un objetivo, que es agua para siempre. Desde luego, el trasvase en estas condiciones es absolutamente irrenunciable”, ha remarcado Puig.

“También tenemos que conseguir mejorar todo lo que es la modernización de riegos. Aquí es evidente que está de una manera clara lo que ha sido el trabajo durante tanto tiempo en la modernización de riegos”, ha expuesto.

Pero en conjunto, ha manifestado, “tenemos que continuar intentando tener los máximos recursos posibles para ese objetivo, que es garantizar el agua para siempre y, sobre todo, para que esta huerta continúe con la fortaleza que tiene”.

Puig ha afirmado que ese es “el objetivo y la voluntad que tenemos y, para eso, estamos dispuestos a dialogar, a hablar, a acordar, pero, desde luego, teniendo en cuenta el interés general que, sin duda, pasa porque exista agua para siempre en esta comarca”.

“Vamos a trabajar en todos los ámbitos, con todas las personas que podamos, para convencer que es absolutamente irrenunciable el trasvase Tajo-Segura”, ha recalcado el jefe del Consell.

“Tenemos que hacerlo sabiendo que también hay otros interlocutores que no piensan lo mismo y, por tanto, esto es un diálogo, es un espacio en el que tenemos que intentar buscar el acuerdo, porque nosotros no estamos por la confrontación, no estamos por el partidismo, estamos por la superación de esta situación que, al final, genera inestabilidad y que los más perjudicados son, sin duda, los regantes y agricultores”, ha dicho.

Puig ha incidido en que va a trabajar, “como lo he venido haciendo desde el primer momento, porque se estabilice esta situación y porque, efectivamente, el trasvase esté garantizado en las mejores condiciones”.