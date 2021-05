Ribó, preocupado por la seguridad de los barcos que entrarán y saldrán de la nueva ampliación del Puerto

El alcalde de Valencia, Joan Ribó ha mostrado su preocupación porque la ampliación del Puerto de Valencia reducirá el espacio para la maniobra de los buques a la entrada y salida del Puerto, “y después del accidente ocurrido en el Canal de Suez, la verdad es que a mí me preocupa”, ha señalado el munícipe después de entrevistarse con el comité de empresa de la terminal pública CSP del Puerto de Valencia.

Ribó dijo que por encima del debate sobre si es necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental “es evidente que la ampliación ha generado un proceso de degradación de las costas que hay que solucionar; hay que estudiar qué pasará con la movilidad en el área metropolitana después de esta ampliación, en Rotterdam, Melbourne, Hamburgo lo han arreglado con trenes, pero eso no está en el proyecto”. Ribó también ha mostrado su preocupación por “de dónde sacamos los 3,5 millones de metros cúbicos de material para hacer la plataforma” y por último se ha referido “al tema paisajístico, porque el turismo es nuestro sector fundamental”. El alcalde ha dicho que “con o sin declaración de impacto ambiental, estos temas hay que resolverlos, y por eso, el alcalde y este Ayuntamiento estamos preocupados”.

Ha reafirmado “que si no se solucionan estos problemas, yo, como alcalde de Valencia, mantendré mi oposición al proyecto”.

El alcalde ha reafirmado que “a mí lo que me importa es que se arreglen los peligros. Si hay un mecanismo que garantice que se arreglan estos cuatro problema, hablemos. Si me dicen que el Puerto de Valencia será como el de Melbourne, vale, hablemos. Yo estoy dispuesto a hablar con quien sea para que estos problemas para la ciudad de Valencia se solucionen, con DIA o sin DIA”.

Ribó se ha reunido esta mañana con el comité de empresa de la terminal CSP del Puerto de Valencia que le ha trasladado los números sobre la pérdida de puestos de trabajo que supondrá la ampliación norte.

El presidente del Comité, Julián Pérez, ha explicado que los trabajadores de la actual terminal de MSC serán los que gestionarán la nueva, porque serán trasladado a ésta, con lo que la “vieja” terminal de MSC se convertirá en un solar. Pérez ha desvelado que, de momento, no hay ningún compromiso de aumentar los tráficos, o al menos, no ha sido comunicado por el Puerto de Valencia. De este modo, salvo en el momento de la construcción, no se generará ningún puesto de trabajo, “Sino todo lo contrario” porque MSC dejará de encargarle a la terminal CSP el tratamiento de los contenedores, lo que inevitablemente comportará una reducción de una plantilla que actualmente es de unos 300 trabajadores, y que puede quedarse en menos de la mitad.

Pérez también explicó que “en un momento posterior, la mayor tecnificación de la nueva terminal hará que la competencia reduzca la actividad en las terminales antiguas y venga una segunda oleada de destrucción de empleo”.

El alcalde ha señalado que “respecto a los puestos de trabajo, parecía que íbamos a atar a los perros con longanizas, y ahora parece ser que no hay ninguna longaniza para ningún perro”.

La Comisión de Peticiones de la UE avala la ampliación

Por otra parte, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo considera que el proyecto de ampliación norte del Puerto de Valencia cumple con la legislación medioambiental de la Unión Europea y que la Comisión “no ha podido identificar ningún indicio de posible infracción de la legislación medioambiental de la UE”.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de Valencia, la Unión Europea avala así los trabajos en el interior de la ampliación norte de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) donde estará ubicada la nueva terminal norte de contenedores. En este mismo sentido, la Comisión indica que “los procedimientos de revisión pertinentes previsto por el ordenamiento jurídico español en virtud de la Directiva EIA y/o de la Directiva 2003/4/CE serían el mecanismo más eficaz para buscar la reparación y tratar satisfactoriamente cualquier posible caso de aplicación incorrecta de la legislación de la EU”.

La resolución del organismo europeo concluye que “no puede dar más seguimiento a este caso”, respondiendo así a una alegación realizada por un ciudadano particular sobre esta infraestructura.

Al respecto, el alcalde de Valencia ha señalado que “yo he enviado peticiones al Comité de Peticiones cuando era diputado, y unas me las han aprobado y otra no. Yo diría que el informe del Comité de Peticiones es flojito”.